조이, 침대에 누워 인형 미모 과시…‘감탄 자아내는 슬림핏’ [스타★샷]

조이가 가냘픈 몸매를 선보였다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 멤버 조이가 독보적인 패션 감각과 함께 가냘픈 몸매를 과시했다.

지난 29일 조이는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 특별한 글귀 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조이는 빈티지하면서도 키치한 감성이 돋보이는 레이어드 룩을 완벽하게 소화한 모습이다. 그녀는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 슬림핏의 그레이 롱슬리브 가디건에 선명한 옐로우 컬러 이너를 매치해 감각적인 포인트를 주었다.

여기에 블랙과 브라운 톤이 교차하는 잔잔한 가로 스트라이프 패턴의 숏팬츠로 경쾌한 분위기를 더했다. 특히 흰색 도트 패턴의 시스루 타이즈와 연두색 골지 양말을 겹쳐 신는 과감한 레그웨어 레이어링으로 조이만의 유니크한 패션 소화력을 입증했다. 세탁기 옆에 쪼그려 앉거나 침대에 누워 포즈를 취하는 조이의 인형 같은 비주얼이 시선을 사로잡는다.

이를 접한 누리꾼들은 “스타일링이 너무 잘 어울린다”, “독보적인 분위기다”, “언제나 리즈 갱신” 등 다양한 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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