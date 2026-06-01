“벌써 1000일”…라이즈가 ‘라이즈’ 한다

에스엠엔터테인먼트 소속 그룹 라이즈(RIIZE)가 데뷔 1000일을 기념하는 뜻깊은 축제를 마치고, 오는 6월 15일 두 번째 미니앨범 ‘II’로의 컴백을 예고하며 글로벌 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.

◆‘잠시 떨어진 시간’ 거쳐 한데 뭉친 여섯 멤버의 폭발적 시너지

라이즈는 31일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 단체 트레일러 ‘RIIZE ‘II’ Trailer : Rise (2) Realize’를 전격 공개했다. 이번 트레일러는 잠시 떨어져 시간을 보낸 쇼타로, 은석, 성찬, 원빈, 소희, 앤톤 등 여섯 멤버가 각자의 영감을 가지고 한데 모이는 과정을 담아냈다. 빌딩 숲 가운데 하늘과 맞닿은 루프탑을 배경으로 멤버들이 뭉치는 장면은 두 번째 미니앨범 수록곡인 ‘SOAR’(소어)의 하이라이트 음원과 어우러지며, 하나의 팀으로서 라이즈가 보여줄 폭발적인 시너지를 예고했다.

◆데뷔 1000일 기념 팬파티 성료… 돈독해진 브리즈와의 결속력 컴

백 직전 성황리에 마친 팬파티 역시 이번 활동의 든든한 발판이다. 라이즈는 지난 30일 인천 송도컨벤시아에서 데뷔 1000일 기념 팬파티 ‘RIIZE 1000 DAYS FAN PARTY [RIIZE OFFIICE]’를 개최했다. 서로 다른 직급의 회사원으로 변신한 멤버들은 2:2:2 경쟁 PT를 펼치며 오는 9월 개최될 데뷔 3주년 팬미팅을 직접 기획하는 이색적인 코너를 선보였다. 이외에도 커버곡 무대, 릴레이 게임, 랜덤 플레이 댄스 등을 통해 팬들과 친밀하게 소통하며 컴백 전 분위기를 한껏 달구었다.

◆팬들을 향한 진심과 타이틀 곡 ‘Do your dance’ 안무 깜짝 스포일러

팬파티 현장에서 라이즈는 “벌써 1000일이라는 게 믿기지 않지만, 늘 곁에서 저희를 지켜준 브리즈 덕분에 가능한 자리인 만큼 가장 감사드린다”며 진심 어린 소감을 전했다. 이어 “곧 다가올 컴백과 앞으로의 활동도 열심히 할 테니 1000일 그 이상까지 함께해 주시면 좋겠다”는 포부와 함께, 새 앨범의 타이틀 곡 ‘Do your dance’(두 유어 댄스)의 안무 일부를 깜짝 스포일러해 신보에 대한 궁금증을 극대화했다.

단체 트레일러를 통한 유기적인 서사와 1000일간 다져온 팬들과의 결속력, 그리고 타이틀 곡 안무 스포일러로 기대감을 높인 라이즈의 두 번째 미니앨범 ‘II’는 오는 6월 15일 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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