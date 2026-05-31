‘꿀단지’ 보이스 홍자, ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST 지원사격

가수 홍자가 명품 보컬로 드라마의 몰입도를 높인다.

홍자가 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'가 31일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

'꿀단지'는 달콤한 멜로디와 포근한 리듬 위에 사랑의 진심을 담아낸 곡으로, 과하지 않은 미디엄 템포의 편안한 흐름 속에서 하루 종일 바라봐도 또 보고 싶은 사람에 대한 마음을 담백하게 풀어낸 노래다.

특히 "세상에서 가장 잘한 일, 그대를 사랑한 일, 꿀단지 내 사랑아 내 맘이 녹아요"라는 솔직한 고백을 담은 가사가 홍자의 목소리와 어우러져 드라마 스토리의 몰입을 돕는다.

여기에 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시킨 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운이 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 음악적 깊이를 더했다.

'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.

한편 홍자가 가창에 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'는 31일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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