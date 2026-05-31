‘영웅 트리오’에 닥친 생존 경쟁… 위기의 하성-혜성-성문

사진=AP/뉴시스

미국 무대에 도전장을 던진 프로야구 키움 출신 내야수들이 나란히 시험대에 섰다. 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 선발 경쟁서 밀렸고, 김혜성(LA 다저스)은 마이너리그로 내려갔다. 송성문(샌디에이고 파드리스)은 빅리그에 남아 있지만 제한된 출전 기회에 신음 중이다.

‘맏형’ 김하성은 벤치의 신뢰를 되찾는 게 급선무다. 지난 31일 미국 오하이오주 신시내티의 그레이트 아메리칸 볼파크서 열린 신시내티 레즈와의 메이저리그(MLB) 원정경기에서 선발 라인업에 이름을 올리지 못했다. 교체로도 나서지 못하며 29일 보스턴 레드삭스전부터 3경기 연속 결장했다.

타격감이 좀처럼 올라오지 않는다. 김하성은 지난달 13일 오른손 중지 부상을 털고 빅리그에 복귀했지만, 이후 12경기서 타율 0.095(42타수 4안타) 2타점 1도루 OPS(출루율+장타율) 0.286에 머물렀다. 안타 4개도 모두 단타였다. 믿었던 수비마저 울상이다. 실책 3개를 범했을 정도다.

김하성이 벤치를 지키는 동안 애틀랜타는 3연승을 달렸다. 그를 대신해 유격수로 선발 출전한 호르헤 마테오는 31일 신시내티전에서 홈런을 때려냈다. 팀은 이기고, 경쟁자는 결과를 냈다. 겹겹이 야속한 상황일 터. 김하성에겐 달갑지 않은 그림이다.

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김혜성도 위기를 맞았다. 다저스는 지난 30일 김혜성에 대한 마이너리그 옵션을 실행했다.

트리플A 오클라호마시티로 내려보내 재정비 시간을 주겠다는 의미다. 26일 산티아고 에스피날의 양도지명으로 일단 빅리그에 남았지만, 나흘 만에 입지가 다시 바뀌었다.

성적 하락이 뼈아팠다. 김혜성은 강등 전까지 올 시즌 43경기서 타율 0.259(116타수 30안타) 1홈런 11타점에 그쳤다. 특히 5월에만 타율 0.226으로 침묵했다. 여기에 송구 불안까지 겹치며 공수 모두에서 보완 과제를 안았다.

데이브 로버츠 다저스 감독의 진단도 냉정했다. “하체를 제대로 쓰지 못하고, 시즌 초반에 비해 헛스윙도 많아졌다”며 “타격할 때 주저하는 모습이 있고, 편안해 보이지 않는다”고 짚은 것. 다만 부담이 덜한 환경에서 꾸준히 뛰면 예전 경기력을 되찾을 수 있다고 기대했다.

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송성문도 사정이 녹록지 않다. 샌디에이고는 31일 워싱턴 내셔널스전에서 4-9로 졌다. 송성문은 선발 명단에서 빠졌고, 교체로도 나서지 못했다. 전날 대주자로 엿새 만에 그라운드를 밟았지만, 다시 벤치에서 경기를 지켜봤다.

올 시즌 MLB에 진출한 송성문은 16경기 동안 타율 0.190(21타수 4안타) OPS 0.558에 머물고 있다. 홈런은 아직 없다. 무엇보다 타석 기회가 많지 않다. 경기 후반 교체 카드에 머물다 이제는 출전 자체가 제한되는 흐름이다.

KBO리그서 ‘영웅 군단’의 내야를 책임졌던 세 선수다. 그러나 2026시즌 초반 흐름은 냉정하다. 답은 역시 그라운드 위에 있다. 위기의 ‘하성-혜성-성문’ 트리오가 반등의 실마리를 찾을 수 있을지 지켜볼 일이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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