[황현희의 눈] 승패를 넘어, 야구장이 다시 뜨거워지는 이유

프로야구장이 다시 사람들로 차고 있다. 숫자로 보면 더 분명하다. 2026 KBO리그는 지난 5월 21일, 222경기 만에 누적 관중 403만5,771명을 기록하며 400만 관중을 넘어섰다. 역대 최소 경기 400만 관중 돌파다. 지난해의 230경기 기록보다 8경기 빠르다. 평균 관중은 1만8,179명, 전체 222경기 중 130경기가 매진이었다. 약 59%의 경기가 만원 관중이었다. 프로야구의 인기가 돌아왔다는 말은 이제 감상이 아니라 숫자가 됐다.

그런데 이 현상을 단순히 “야구가 재미있어졌다”는 말로만 설명하기는 어렵다. 물론 경기의 재미는 기본이다. 순위 싸움, 젊은 선수들의 등장, 오래된 스타들의 분투, 9회 말까지 알 수 없는 승부가 관중을 부른다. 하지만 지금 야구장을 채우는 힘은 공 하나에만 있지 않다. 사람들은 야구를 보러 가는 동시에, 야구장이라는 공간을 경험하러 간다.

요즘 야구장은 단순한 경기장이 아니다. 거대한 야외 카페이고, 응원 콘서트장이며, 가족 나들이 장소이고, 친구들과의 약속 장소다. 누군가는 승패를 보러 가지만, 누군가는 유니폼을 입고 사진을 찍으러 간다. 누군가는 선수 기록을 외우고 가지만, 누군가는 치킨과 맥주, 응원가와 조명, 옆자리 사람들과 함께 소리 지르는 감각을 사러 간다. 과거에는 야구를 알아야 야구장에 갔다면, 이제는 야구장에 가다 보면 야구를 좋아하게 되는 시대에 가깝다.

이 변화는 작지 않다. 예전의 관람이 경기 중심이었다면, 지금의 관람은 경험 중심이다. 한 경기 졌다고 그날의 외출 전체가 실패가 되지는 않는다. 졌지만 재미있었고, 졌지만 사진은 잘 나왔고, 졌지만 아이가 처음으로 선수 이름을 외웠다면 그날은 완전히 진 하루가 아니다. 사람들은 이제 결과만 소비하지 않는다. 시간을 소비한다. 그리고 요즘 사람들에게 좋은 시간은 점점 귀해지고 있다.

일상은 빡빡하고, 물가는 높고, 뉴스는 대체로 피곤하다. 하루 종일 휴대전화 화면 속에서 분노와 비교와 걱정을 훑다 보면, 사람은 어딘가로 나가 크게 웃고 크게 소리 지르고 싶어진다. 야구장은 그 욕구를 합법적으로 허락하는 공간이다. 평소에는 큰소리 한 번 내기도 눈치 보이지만, 야구장에서는 모르는 사람들과 같은 구호를 외쳐도 이상하지 않다. 오히려 조용히 있으면 조금 어색하다.

현대인은 외롭지만, 너무 끈끈한 관계는 부담스러워한다. 깊은 인간관계는 피곤하고, 완전한 고립은 쓸쓸하다. 야구장은 그 중간 지대를 제공한다. 옆자리 사람의 이름도 직업도 모르지만, 같은 팀 유니폼을 입었다는 이유만으로 잠시 같은 편이 된다. 홈런이 나오면 같이 일어나고, 병살타가 나오면 같이 머리를 감싼다. 이 정도의 공동체는 부담이 없다. 너무 가깝지도, 너무 멀지도 않다. 어쩌면 지금 사람들이 원하는 공동체는 거창한 구호가 아니라 9회 말 투아웃에 함께 숨을 멈추는 정도의 느슨한 연결인지도 모른다.

프로야구의 흥행은 소비 방식의 변화와도 맞닿아 있다. 사람들은 이제 물건보다 경험에 더 쉽게 지갑을 연다. 티켓, 유니폼, 음식값을 합치면 야구장 하루 외출은 결코 싼 소비가 아니다. 그래도 사람들은 간다. 단순한 관람권을 사는 것이 아니기 때문이다. 하루의 기분, 계절의 기억, 가족과 찍은 사진, 친구들과 나눈 농담, 그리고 내가 아직 무언가를 뜨겁게 응원할 수 있다는 감각을 산다. 불황의 시대일수록 사람들은 계산적으로 소비하지만, 동시에 계산을 잠시 멈추게 해주는 경험을 찾는다. 야구장이 그 역할을 하고 있다.

흥미로운 건 야구가 아주 오래된 콘텐츠라는 점이다. 숏폼 영상, 인공지능, 알고리즘 추천이 일상을 지배하는 시대에 야구는 여전히 길다. 한 경기가 세 시간 가까이 이어진다. 투수가 공 하나를 던지기까지 기다림이 있고, 흐름은 자주 멈춘다. 요즘 세상 기준으로 보면 답답할 정도로 느린 콘텐츠다. 그런데 바로 그 느림이 야구의 경쟁력이 되고 있다. 모든 것이 너무 빠른 시대에 사람들은 오히려 천천히 진행되는 이야기에 기대고 싶어 한다. 야구는 한순간의 자극이 아니라, 기다림 끝에 터지는 감정이다.

그래서 야구는 이상하게 인생과 닮았다. 잘 맞은 타구가 야수 정면으로 가기도 하고, 빗맞은 공이 안타가 되기도 한다. 강한 팀도 매일 이기지는 못하고, 약한 팀도 어느 날은 믿기 어려운 승리를 만든다. 오늘의 실책이 내일의 결승타로 갚아지기도 한다. 야구가 오래 살아남은 이유는 어쩌면 그 불완전함 때문일지 모른다. 완벽하게 예측되지 않기 때문에 사람들은 다시 표를 산다.

물론 흥행이 계속되려면 리그도 해야 할 일이 있다. 좋은 경기력, 공정한 판정, 안전한 관람 환경, 합리적인 티켓 가격, 팬을 존중하는 운영이 따라와야 한다. 지금의 열기는 당연한 것이 아니라 얻어낸 것이다. 얻어낸 열기는 관리하지 않으면 식는다. 관중을 숫자로만 보는 순간, 사람들은 조용히 다른 즐거움을 찾아 떠날 수 있다.

그래도 분명한 것은 있다. 2026년의 야구장은 다시 뜨겁다. 사람들은 표를 사고, 유니폼을 입고, 아이의 손을 잡고, 친구와 약속을 잡아 야구장으로 간다. 그리고 그곳에서 잠시 다른 사람이 된다. 회사에서 말수 적던 사람도 응원가를 부르고, 집에서는 조용하던 아버지도 파울볼 하나에 몸을 날린다. 어른에게도 가끔은 유치해질 권리가 필요하다. 야구장은 그 권리를 팔고 있는지도 모른다.

야구가 다시 사람을 모으고 있다. 정확히 말하면, 사람들은 야구를 핑계로 다시 사람들 사이로 나오고 있다. 공 하나가 날아가고 수만 명이 동시에 일어서는 순간, 우리는 잠시 잊고 있던 사실을 깨닫는다. 혼자 보는 세상보다 함께 외치는 세상이 조금은 더 살 만하다는 것. 그래서 사람들은 오늘도 야구장으로 간다. 승리를 보러 가는 것이기도 하지만, 어쩌면 자신이 아직 뜨거워질 수 있는 사람인지 확인하러 가는 것일지도 모른다.

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