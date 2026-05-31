“이게 바로 톱모델 클래스”…송해나, 한뼘 수영복 입고 뽐낸 명품 자태 [스타★샷]

송해나가 여름을 한껏 즐기는 모습을 공개했다. 출처=송해나 SNS

모델 겸 방송인 송해나가 청량한 매력이 돋보이는 여름 근황을 전했다.

31일 송해나는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “중심 잡기. 애프터눈 티도 물 위에서”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 송해나는 이국적인 리조트 수영장에서 여유로운 한때를 즐기는 모습이다.

특히 톱모델다운 그녀의 감각적인 수영복 패션이 눈길을 사로잡는다. 화이트와 블루 컬러의 패턴이 조화를 이룬 투피스 수영복은 청량하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다. 얇은 어깨끈과 와이어 디테일로 클래식한 실루엣을 살리는 한편, 배꼽 위까지 올라오는 하이웨이스트 디자인의 숏팬츠 하의로 빈티지하면서도 안정감 있는 스타일을 완성했다.

여기에 시크한 선글라스와 롱 펜던트 목걸이를 매치해 리조트 룩의 완성도를 높였다.

한편 송해나는 현재 ENA·SBS Plus의 예능 프로그램 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’에서 데프콘, 이이경과 함께 공동 MC를 맡아 깔끔하고 공감대 높은 진행으로 시청자들의 사랑을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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