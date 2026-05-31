[토크박스] ‘김도영 병살’ 잡은 수비 시프트… 이범호 감독 “LG라서 잘 잡았다”

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“다른 팀은 저 정도까진 아닌데, LG는 확실히 다르네요.”

프로야구 KIA 이범호 감독이 승부처를 두고 복기의 시간을 가져갔다. 31일 서울 잠실 야구장서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 LG전을 앞두고 하루 전 1-3 석패에서 나온 장면을 떠올렸다.

당시 6회 초 역시 2점 차 열세에서 1사 1, 3루 기회를 잡았다. 상대 LG 벤치는 선발 송승기를 내리고 우완 불펜 김진수를 마운드에 올렸다. KIA에선 주축 타자 김도영이 타석에 섰다.

결과는 2구째 슬라이더를 쳐 땅볼이 나왔고, 타구는 2루 쪽으로 향했다. 중전 안타도 기대해볼 수 있었을 터. 하지만 2루수 신민재가 침착하게 처리해 병살로 연결했다. KIA로선 추격 흐름을 내주는 등 아쉬움이 클 수밖에 없었다.

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이 중 눈길을 끈 건 수비 위치였다. 당시 신민재는 2루 베이스에 가깝게 붙어 있었다. 단순히 운 좋게 타구가 정면으로 간 장면으로만 보기 어려웠다. 실제로 의도된 시프트였다는 설명이다.

염경엽 LG 감독은 31일 경기 전 “투수에 따라 수비 코치가 위치를 조금씩 다르게 가져간다. 볼 스피드가 빠르냐, 느리냐에 따라 수비 위치도 바뀐다”고 했다. 타자 성향뿐 아니라 마운드에 오른 투수의 공까지 반영해 수비 위치를 조정한다는 의미다.

이범호 KIA 감독도 “다른 팀은 저 정도까지 시프트를 안 썼던 것 같은데, LG는 확실히 그런 시스템을 가지고 운영하는 것 같다”고 돌아봤다. “여러 가지로 공부를 많이 한 경기”라고도 덧붙였다.

이어 “우리는 잘 쳤고, 상대가 수비 위치를 잘 잡았다고 생각하는 게 낫다. 지나간 경기지만, 그런 시스템을 가지고 운영한다는 건 머릿속에 넣어놓고 다음에 풀어갈 방법을 생각해야 한다”고 말했다.

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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