월드컵 최종 모의고사 첫 판 대승, 손흥민·조규성 멀티골… 홍명보호, 트리니다드토바고 5-0 격파

사진=대한축구협회 제공

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홍명보호가 트리니다드토바고와의 평가전에서 대승을 거두면서 북중미 월드컵을 향해 자신감을 되찾았다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 31일 미국 유타주 프로보의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 5-0으로 승리했다. 손흥민(LAFC)과 조규성(미트윌란)이 각각 두 골씩 터뜨렸다. 황희찬(울버햄프턴)도 페널티킥으로 한 골 넣었다.

이날 경기는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 열리는 마지막 평가전 2연전 중 첫 번째 경기다. 지난 3월 유럽 원정 2연전(코트디부아르 0-4 패, 오스트리아 0-1 패)에서 2연패한 홍명보호에게는 자신감을 되찾을 절호의 기회다. 트리니다드토바고는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 102위로 한국(25위)보다 74계단이나 떨어진다.

손흥민이 앞장섰다. 올 시즌 소속팀 유니폼을 입고 리그 13경기에서 한 골도 넣지 못했지만 이날 마침내 폭발했다.

이날 손흥민은 최전방 공격수로 선봉에 섰다. 배준호와 이동경(울산)이 2선 미드필더를 맡았다. 중원은 김진규(전북)와 백승호(버밍엄시티)가 맡고 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)와 김문환(대전)이 윙백으로 출격했다. 스리백은 이기혁(강원)과 조유민(샤르자), 이한범(미트윌란)이 나섰다. 골키퍼 장갑은 조현우(울산)가 꼈다.

한국은 전반 6분 손흥민의 프리킥 슈팅으로 이날 첫 슈팅을 기록했다. 하지만 이후 좀처럼 기회를 만들지 못했다. 트리니다드토바고는 밀집 수비로 한국의 공격진을 저지했다. 한국은 짧은 패스로 풀어나가려고 했지만 여의치 않았다.

전반 31분에는 김문환의 크로스를 백승호가 헤더로 연결했으나 상대 골키퍼의 선방에 막혔다. 불과 2분 뒤에는 실점 위기에 놓이기도 했다. 조유민이 공을 뺏기며 상대에게 역습을 허용했다. 이한범이 쇄도하던 로알드 미첼을 끝까지 쫓아간 끝에 태클로 저지하며 한숨을 돌렸다.

위기를 넘기자 한국에게 찬스가 왔다. 전반 40분이었다. 김문환(대전)이 오른쪽 측면에서 날카로운 패스를 찔렀다. 쇄도하던 손흥민이 상대 수비수와의 경합을 뚫어내고 미끄러지면서 문전에서 오른발로 밀어 넣었다. 불과 3분 뒤에는 또 한 번 골망을 흔들었다. 배준호(스토크시티)가 페널티박스 내에서 상대 파울로 얻어낸 페널티킥 키커로 나섰다. 침착하게 오른쪽 구석으로 차 넣으면서 2골을 터뜨렸다.

한국은 후반에도 공격의 끈을 놓지 않았다. 후반 17분 손흥민, 배준호, 백승호, 이한범, 카스트로프, 김문환을 불러들였다. 조규성과 황희찬, 엄지성(스완지시티), 김민재(바이에른 뮌헨), 설영우(츠르베나 즈베즈다), 황인범(페예노르트)을 한꺼번에 투입하며 실험을 이어갔다.

성공적이었다. 후반 20분에는 이동경이 오른쪽에서 왼발 아웃프런트 크로스를 올렸고 조규성이 머리로 받아 넣어 추가골을 터뜨렸다. 후반 30분에는 엄지성이 상대 골키퍼에게 파울을 얻어내면서 페널티킥을 얻어냈다. 황희찬이 성공하면서 한국은 한 골 더 도망갔다. 후반 32분에는 설영우의 땅볼 크로스를 조규성이 오른발로 마무리하며 멀티골을 터뜨렸다.

대표팀은 이날 경기에서 평소와 다른 등번호를 달고 출전했다. 월드컵 본선 상대국의 전력 분석에 혼선을 주기 위해서다. 손흥민은 7번 대신 13번을 달았다.

대승으로 월드컵 모의고사 첫 단추를 끼운 홍명호는 다음 달 4일 같은 장소에서 엘살바도르(100위)와 월드컵 전 최종 평가전을 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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