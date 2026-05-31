‘월드컵의 남자’ 조규성 멀티골 쾅쾅…‘황소’ 황희찬 PK골, 트리니다드토바고전 후반 5-0 리드

사진=대한축구협회 제공

‘월드컵의 남자’ 조규성(미트윌란)과 ‘황소’ 황희찬(울버햄튼)이 득점포를 가동했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 31일 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전 후반 5-0으로 앞서고 있다. 손흥민(LAFC)의 멀티골에 이어 후반 조규성의 멀티골과 황희찬의 추가골이 터졌다.

손흥민은 A매치 통산 55, 56호골을 연달아 신고했다. 첫 골은 전반 40분 터졌다. 김진규(전북)가 중앙에서 전방으로 크로스를 올렸고, 페널티박스 우측에서 김문환이 받아 쇄도하는 손흥민에게 패스했다. 손흥민이 바로 오른발 슈팅을 때렸고 골키퍼를 살짝 맞고 골망을 갈랐다.

추가골은 3분 뒤에 나왔다. 배준호가 얻은 페널티킥 찬스에 손흥민이 키커로 나섰다. 강력한 오른발 슈팅으로 골대 왼쪽 하단을 뚫었다. 56호골을 넣은 손흥민은 한국 A매치 최다 득점인 차범근의 58호골에 가까이 다가섰다.

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흐름을 조규성이 이어받았다. 조규성은 후반 16분 손흥민과 교체돼 그라운드를 밟았다. 득점까지 4분이면 충분했다. 함께 교체 출전한 황인범(페예노르트)이 페널티박스 우측으로 논스톱 패스를 전했고, 이동경(울산)이 문전으로 크로스를 올렸다. 조규성은 높게 뛰어 헤더로 추가골을 터트렸다. 조규성의 A매치 11호골이다.

후반 30분 이번엔 황희찬이 나섰다. 엄지성(스완지시티)이 페널티박스 안에서 파울을 얻어냈다. 페널티킥 키커로 나선 황희찬은 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. A매치 17호골을 신고했다.

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한 번 흐름을 잡은 한국의 기세는 하늘을 찔렀다. 조규성이 이번엔 발로 추가골을 터트리며 멀티골을 완성했다. 투지와 공격의 흐름이 모두 완벽했다. 후반 32분 우측 측면에서 황희찬이 골대 부근 근처로 크로스를 올렸다. 엄지성이 어렵게 헤더로 공을 살려냈고, 골키퍼를 맞고 흐른 공을 설영우가 더 좋은 위치에 있는 조규성에게 패스했다. 조규성은 바로 오른발 슈팅으로 밀어넣으며 A매치 12호골까지 터트렸다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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