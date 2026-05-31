“지우고 싶던 흑역사였는데…” 하지원, 23년 만에 ‘음중’ 강제 소환된 이유

하지원이 음악방송에 출연했다. 출처=‘쇼! 음악중심’ 948회 방송 캡처

배우 하지원이 23년 만에 음악방송 무대에 선 벅찬 소감을 전했다.

30일 하지원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “심장이 터질 듯 떨렸던 순간”이라며 “오늘도 이런 설렘을 느낄 수 있다는 것에 감사하다. 함께 응원해 주셔서 정말 감사하다”고 밝혔다.

앞서 하지원은 이날 방송된 MBC TV 음악프로그램 ‘쇼! 음악중심’에 출연해 지난 2003년 발표한 곡 ‘홈런’ 무대를 라이브로 선보였다. 이 곡은 하지원이 주연을 맡았던 영화 ‘역전에 산다’의 OST로, 가수 싸이가 작사·작곡해 당시에도 큰 화제를 모은 바 있다.

하지원은 과거 이 무대를 ‘지우고 싶은 흑역사’로 생각하기도 했다고 솔직하게 털어놨다. 그는 “강남·이상화 부부의 깜짝 소환과 기안84의 권유에 힘입어 다시 무대를 준비하게 되면서 많은 감정이 교차했다”고 전했다.

이어 “준비 기간이 다소 짧아 걱정도 많았지만, 함께 출연하는 멋진 후배 가수들에게 누가 되지 않도록 밤낮없이 열심히 연습했다”며 “실수 없이 무사히 마무리하게 되어 다행이고 후련한 기분”이라고 덧붙였다.

이번 깜짝 컴백은 팬들과의 약속을 지키기 위해 성사됐다. 하지원은 최근 웹예능 ‘26학번 지원이요’에 출연해 ‘특정 콘텐츠 조회수가 120만 회를 넘기면 2003년 무대를 재연하겠다’는 공약을 걸었고, 목표 조회수를 달성하자 곧바로 무대에 오르며 의리를 지켰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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