‘캡틴’ 손흥민 드디어 득점포 가동…’멀티골’로 트리니다드토바고전 전반 2-0 리드

사진=대한축구협회 제공

손흥민(LAFC)이 긴 침묵을 깨고 득점포를 가동했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 31일 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 2-0으로 앞서고 있다. ‘캡틴’ 손흥민이 멀티골을 터트렸다.

손흥민이 A매치 통산 55, 56호골을 연달아 신고했다. 첫 골은 전반 40분 터졌다. 김진규(전북)가 중앙에서 전방으로 크로스를 올렸고, 페널티박스 우측에서 김문환(대전)이 받아 쇄도하는 손흥민에게 패스했다. 손흥민이 바로 오른발 슈팅을 때렸고 골키퍼를 살짝 맞고 골망을 갈랐다.

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추가골은 3분 뒤에 나왔다. 배준호(스토크시티)가 얻은 페널티킥 찬스에 손흥민이 키커로 나섰다. 강력한 오른발 슈팅으로 골대 왼쪽 하단을 뚫었다. 56호골을 넣은 손흥민은 한국 A매치 최다 득점인 차범근의 58호골에 가까이 다가섰다.

대표팀은 이날 3-4-2-1 포메이션으로 출발했다 손흥민이 원톱에 섰고, 배준호와 이동경(울산)이 2선에 자리했다. 중원은 김진규와 백승호(버밍엄시티)가 맡았다. 좌우 윙백엔 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)와 김문환이 배치됐다. 스리백은 이기혁(강원)과 조유민(샤르자), 이한범(미트윌란)이 맡았다. 골키퍼 장갑은 조현우(울산)가 꼈다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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