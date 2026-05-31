솔:인챈트, 2차 캐릭터명 선점 실시…1차 15분 만 마감

솔: 인챈트 2차 캐릭터명 선점 이벤트 이미지. 넷마블 제공

넷마블이 신작 MMORPG ‘솔: 인챈트(SOL: enchant)’의 캐릭터명 선점 이벤트를 추가로 연다. 1차 선점 이벤트가 시작 15분 만에 마감되며 이용자 관심이 집중된 데 따른 조치다.

31일 넷마블에 따르면 솔: 인챈트 2차 캐릭터명 선점 이벤트가 오는 6월 5일 진행된다.

이번 2차 선점은 지난 29일 오후 8시 시작된 1차 이벤트가 조기 마감된 이후 서버 수용 인원을 확대해 마련됐다. 이용자들의 높은 참여 열기를 반영해 추가 기회를 제공한다는 취지다.

대상은 1차와 동일하게 6개 월드, 총 30개 서버다. 참가자는 전체 서버를 통틀어 단 하나만 존재하는 캐릭터명을 선착순으로 선점할 수 있다.

캐릭터명 선점은 사전등록을 완료한 뒤 솔: 인챈트 공식 브랜드 사이트에서 넷마블 통합인증 로그인 후 참여 가능하다.

한편 넷마블은 오는 6월 18일 낮 12시 정식 출시를 앞두고 솔: 인챈트 사전등록을 진행하고 있다. 이용자는 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓을 통해 사전등록에 참여할 수 있으며, 참여자 전원에게 무한의 체력 회복제를 포함한 다양한 게임 아이템을 지급할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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