블랙핑크 제니, 과감하게 드러낸 뒤태…깊게 파인 슬릿까지 ‘아찔’ [스타★샷]

제니가 감각적인 화보의 비하인드 사진을 공개했다. 출처=제니 SNS

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 멤버 제니가 감각적인 화보 비하인드 컷을 공개하며 글로벌 패션 아이콘으로서의 위엄을 과시했다.

31일 제니는 자신의 SNS 채널을 통해 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 제니는 다채로운 하이 패션을 완벽하게 소화하며 한순간도 눈을 뗄 수 없는 압도적인 아우라를 발산하고 있다.

특히 가슴 라인이 깊게 파인 하트 형태의 스트랩리스 롱 드레스를 착용한 사진이 시선을 사로잡는다. 회화적인 터치가 돋보이는 화려한 플로럴 패턴과 섬세한 자수 디테일이 고급스러운 질감을 극대화했다. 여기에 허벅지 라인까지 깊게 트인 하이 슬릿 디자인으로 각선미를 드러내는가 하면 등을 과감하게 노출한 백리스 실루엣으로 고혹적이면서도 세련된 섹시미를 완성했다.

또 다른 사진에서는 한층 더 파격적이고 과감한 시도가 돋보였다. 제니는 입체적인 텍스처가 살아있는 레오파드 패턴의 자켓을 입고 카메라를 응시하고 있다. 한쪽 어깨에 가미된 아방가르드한 볼륨 디테일이 구조적인 실루엣을 연출했으며, 타이트하게 조여진 허리 라인이 그녀의 슬림한 몸매를 더욱 돋보이게 만든다.

여기에 최근 하이 패션계를 휩쓴 트렌드인 블랙 브리프 형태의 스타일링과 시어한 블랙 타이즈를 매치해 대담하면서도 매혹적인 분위기를 자아내며 감탄을 자아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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