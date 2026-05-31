PSG, 승부차기 끝 UCL 2연패… ‘출전 불발’ 이강인, 우승컵 추가

사진=AP/뉴시스

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이강인의 소속팀 PSG(프랑스)가 아스널(잉글랜드)을 꺾고 2년 연속 유럽 챔피언에 이름을 올렸다.

PSG는 31일 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 아스널과 연장전까지 120분간 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겼다. 이로써 지난 시즌 UCL 첫 우승을 경험한 PSG는 2년 연속 왕좌를 지켜냈다. UCL에서 2연패에 성공한 건 2016~2018년 3연패에 성공한 레알 마드리드(스페인) 이후 PSG가 최초다. PSG는 올 시즌 리그1과 UCL에서 정상에 오르며 더블(2관왕)을 달성했다.

이강인은 한국 선수 최초로 UCL에서 두 차례 우승을 차지했다. 다만 이날 경기 출전은 불발됐다. 교체 명단에 올렸지만 끝내 그라운드를 밟지 못했다. 지난 시즌에도 이강인은 대회 결승전에 출전하지 못했다. 만약 출전했다면 박지성, 손흥민에 이어 한국인으로는 3번째로 UCL 결승 무대에 나선 선수로 이름을 새길 수 있었다. 다만 우승 트로피는 추가했다. PSG에서 리그1 우승 3회, 프랑스컵 우승 2회, UCL 우승 2회 등을 포함해 12개의 우승컵을 품에 안았다.

이강인은 올 시즌을 공식전 39경기 4골 5도움으로 마쳤다. 소속팀 일정을 모두 마친 이강인은 이제 본격적으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준비에 나선다. 미국 유타주 솔트레이크시티에 차려진 홍명보호 사전 캠프에 합류한다. 이강인이 합류하면 대표팀은 26인 완전체가 된다.

반면 20년 만에 대회 결승전에 오른 아스널은 사상 첫 우승을 노렸으나 결국 준우승에 머물렀다.

초반 기세는 아스널이었다. 아스널은 전반 6분 만에 카이 하베르츠에게 선제골을 터뜨리며 앞서갔다. 아스널 레안드로 트로사르가 가로챈 공을 하베르츠가 잡고 쇄도한 뒤 왼발 슈팅으로 골문을 열었다.

반격에 나선 PSG는 후반 20분 우스만 뎀벨레의 페널티킥 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 전후반을 1-1로 마친 양 팀은 연장전에 돌입했다. 하지만 승부를 내지 못했다. 결국 승부차기로 이어졌다.

마지막에 웃은 건 PSG였다. 아스널 2번 키커 에베레치 에제, PSG 3번 키커 누누 멘드스가 실축하며 긴장감이 돌았다. 하지만 아스널의 마지막 키커 마갈량이스의 슈팅이 골대를 벗어나면서 PSG의 UCL 2연패가 결정됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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