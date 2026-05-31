바이오디피씨, 기능성 소재 연구 확대… 관절·폐경기 건강 특허 2건 등록

바이오디피씨가 관절 건강과 여성 건강 관련 기능성 소재 특허 2건을 확보하고 연구개발 기반의 사업 확장에 속도를 내고 있다.

이번에 등록된 특허는 고령화에 따른 관절 건강 수요와 폐경기 여성 건강 관리 시장 확대에 대응하기 위한 기능성 소재 기술이다. 건강기능식품 업계에서 차세대 원료 개발 경쟁이 치열해지는 가운데 천연 유래 소재 기반의 연구 성과를 확보했다는 점에서 의미가 있다.

골관절염 및 염증 개선용 조성물 특허는 천연 복합추출물을 활용한 기술이다. 바이오디피씨는 관절 건강과 염증 관리에 도움을 줄 수 있는 복합 기능성 소재 연구를 이어가며 향후 제품 적용 가능성을 넓혀간다는 계획이다.

폐경기 관련 특허는 여성 호르몬 감소 이후 나타날 수 있는 비만과 지질대사 이상 개선에 초점을 맞춘 기술이다. 회사는 천연 유래 소재를 바탕으로 기능성과 안전성을 함께 고려한 조성물 개발을 추진하고 있다.

바이오디피씨는 건강기능식품 OEM·ODM 사업을 운영하며 GMP와 HACCP 기반 생산시설, 자체 연구개발 시스템을 갖춰왔다. 최근에는 특허 기반 기능성 원료 개발을 비롯해 클린라벨 제품, 제형 기술 연구 등 고부가가치 사업 영역을 확대하고 있다.

김진웅 바이오디피씨 대표는 “이번 특허 등록은 기능성 소재 연구 역량과 사업화 가능성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 과학적 근거에 기반한 연구개발을 통해 차별화된 헬스케어 솔루션을 선보이겠다”고 말했다.

한편, 바이오디피씨는 최근 소비자들의 건강관리 관심이 예방 중심으로 변화하고 있다는 점에 주목해 일상형 건강관리 소재 연구 비중을 확대하고 있다. 또한 기능성 원료 연구 단계에서부터 글로벌 시장 기준에 맞춘 품질 관리 체계도 함께 강화하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]