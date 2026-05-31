트레저, MV 트레일러 1100만 뷰 돌파… 'IF I' 기세 심상치 않네

트레저가 미니 4집 [NEW WAV] 사전 프로모션 콘텐츠만으로 뜨거운 화제를 모으며 예사롭지 않은 인기 조짐을 보이고 있다.

30일 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저의 미니 4집 [NEW WAV] 타이틀곡 'IF I' 뮤직비디오 트레일러가 유튜브 조회수 1100만 회를 넘어섰다. 지난 27일 0시 공개된 지 약 사흘 만으로, 정식 뮤직비디오가 아닌 티저 영상이 이처럼 폭발적인 관심을 얻어내는 것은 매우 이례적으로 시선을 끈다.

YG의 뿌리와도 같은 힙합 장르에 트레저만의 뚜렷한 색채를 더한 음악 세계가 예고된 만큼, 이들이 새롭게 열어갈 2막에 대한 기대감이 고스란히 반영된 결과다. 실제 이번 트레일러는 감각적인 흑백 톤 연출로 멤버들의 거침없는 스웨그를 담아내 파격적인 대변신을 엿보게 했던 터다.

특히 이번 앨범은 YG의 수많은 히트곡에 참여한 양현석 총괄 프로듀서가 전면에 나서 모든 트랙을 진두지휘했다. 높은 완성도가 예상되는 가운데, 양 총괄 역시 "개인적으로 (트레저의 앨범 중) 가장 마음에 드는 결과물"이라고 자신한 바 있어 글로벌 팬들의 궁금증은 이미 최고조에 달했다.

트레저의 미니 4집 [NEW WAV]는 오는 6월 1일 오후 6시에 발매된다. 데뷔 이래 처음으로 모든 트랙이 힙합 장르로만 채워졌으며, 더 높은 곳으로 나아가겠다는 강한 자신감을 담은 타이틀곡 'IF I'를 비롯해 'ZOOM ZOOM', '난리나 (NALLY-NA) (HYUNHAYO)', 'DANGER'까지 4곡이 수록됐다.

한편 트레저는 컴백에 이어 6월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN SEOUL'을 개최한다. 이후 일본 오사카, 카나가와, 효고, 아이치, 후쿠이, 후쿠오카, 도쿄를 순회하는 총 8개 도시∙20회차의 팬 콘서트로 글로벌 팬과 교감한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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