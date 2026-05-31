‘AI토피아’ 위고비·마운자로가 불러온 변화…외식산업의 미래는?

인공지능(AI) 기술이 분자 요리나 푸드 페어링 같은 첨단 미식의 영역을 넘어 개인의 건강 상태와 생활 패턴에 맞춘 일상 식탁으로 스며들고 있다.

일요일 밤(31일) 10시에 방송되는 프로그램 ‘AI토피아’ 82회에서는 진행자 궤도를 비롯해 AI 뉴스레터 ‘데일리 프롬프트’의 최소영 디렉터, 음식평론가 이용재가 출연해 'AI 시대 달라질 식탁의 풍경과 그 미래'를 주제로 깊이 있는 대담을 나눈다.

이날 방송에서는 국가 차원에서 추진 중인 ‘푸드테크 KS 표준화’ 흐름이 주요하게 다뤄진다. 최소영 디렉터는 식품 3D 프린팅, 식물성 대체 식품, 업사이클 식품 등에 대한 제도적 기반이 마련되고 있는 현황을 소개한다.

최 디렉터는 푸드테크의 대표 기술인 3D 프린팅에 데이터를 입력하기 위해서는 표준화된 레시피가 필수적이라고 설명한다. 이는 개인 맞춤형 식단을 설계하는 ‘초개인화’를 가능하게 하는 동시에, 표준화된 데이터를 기반으로 대량 생산까지 가능해지는 새로운 산업적 흐름으로 이어질 수 있다는 관측이다.

이에 대해 이용재 평론가는 AI 기술 발전이 향후 음식 시장의 이분화를 이끌 것이라는 전망을 내놓는다. 표준화와 대량 생산이 핵심인 급식이나 병원식 영역에서는 AI가 균일한 품질과 안정적인 조리를 전담하는 반면, 감성과 경험이 중심인 파인다이닝이나 오마카세 등 하이엔드 미식 영역에서는 보조적 역할에 머무를 것이라는 분석이다. 또한 AI가 신메뉴 개발 과정에서 시뮬레이션을 통해 시행착오를 줄이고 식재료 낭비까지 덜어줄 수 있을 것으로 내다본다.

진행자 궤도는 최근 화제가 되고 있는 위고비, 마운자로와 같은 비만 치료제를 언급하며 식욕 자체를 기술적으로 제어하는 시대에 대해 질문을 던진다.

이 평론가는 음식이 인간의 욕망과 연결된 영역인 만큼 식욕 억제 기술이 음식의 가치를 변화시킬 수 있다고 지적하면서도, 기술이 식욕 조절과 건강 관리를 올바르게 돕는 방향으로 활용된다면 미식의 즐거움과도 충분히 공존할 수 있다는 의견을 덧붙인다. 결국 기술은 방향을 제시할 뿐, 삶의 최종 선택과 결정은 인간의 몫이라는 뜻이다.

주방의 반복적인 수고를 덜어준 덕분에 셰프는 온전히 요리에 집중하며 한층 더 창의적인 요리를 선보일 수 있게 되었고, 가정에서는 누구나 실패 없이 요리를 즐길 수 있게 되었다. AI가 식탁에 들어온 시대에 우리가 어떤 식사를 선택하게 될지 화두를 던지는 ‘AI토피아’ 82회는 일요일 밤 10시 KBS LIFE와 UHD Dream TV를 통해 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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