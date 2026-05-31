김석훈도 충격 “실제 간암·위암 환자 장기 사진…철 녹슬듯 상해 처참하게”

SBS 지식 건강 예능 '세 개의 시선'이 몸에 좋다는 영양제를 매일 챙겨 먹어도 피로가 쉽게 가시지 않는 이유를 우리 몸속 '흡수'와 '도달'의 문제로 풀어간다.

31일 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 매일 아침 찬장 가득한 영양제를 챙겨 먹어도 쉽게 가시지 않는 피로의 원인을 추적한다. 들인 정성에 비해 몸이 자꾸만 무너지는 이유는 '무엇을 먹느냐'가 아닌, 우리 몸속 필요한 곳까지 제대로 도달하지 못하기 때문이라는 것이다. 이날 방송에서는 '도달 실패'가 부르는 비극과, 그 악순환을 끊을 방법을 고민한다.

도슨트 이창용은 그리스 신화 속 신이 내린 가장 잔혹한 형벌은 무엇인지에 주목하며 "그 형벌엔 신체적 가학도, 매질이나 불도, 피 한 방울도 나지 않는다"고 설명해 스튜디오를 미궁에 빠뜨린다. 수천 년 전 신화 속 이야기처럼 보이지만, 이 형벌의 본질이 오늘날 우리 몸 안에서도 반복되고 있으며 결국 그 고통의 돌파구 역시 '도달'에 있다고 말한다.

흥미롭게도 인류는 오래전부터 '흡수'와 '도달'의 중요성을 경험해왔다. 실제 고대 이집트에서는 피라미드 건설 노동자들에게 발효 맥주를 지급했는데, 이는 단순한 기호식품이 아니라 중요한 에너지원 역할을 했던 것으로 알려져 있다. 곡물을 발효시키는 과정에서 영양 성분이 더 잘 흡수될 수 있는 형태로 바뀌고, 체내 이용 효율 역시 높아졌기 때문이다. 결국 거대한 문명을 움직인 힘 역시 '무엇을 먹었느냐'보다 '얼마나 몸에 도달했느냐'에 가까웠던 셈이다.

전문가들은 완벽한 흡수를 통해 우리 몸속 세포까지 배달해야 할 물질에 대한 해답을 찾기 위해 우리가 매 순간 반복하는 '호흡'에 주목한다. 에너지를 만드는 과정에서 세포를 공격하는 독성 물질인 '활성산소'가 필연적으로 생성되는데 활성산소는 세포막과 단백질, DNA를 손상시키며 몸을 서서히 무너뜨리고, 나이가 들수록 더 쉽게 쌓여 암과 만성질환의 씨앗이 된다.

약사 이승희는 활성산소의 공격으로 처참하게 무너진 실제 간암, 위암 환자의 장기 사진을 공개해 모두를 경악하게 한다. 이승희 약사는 "철이 녹슬듯 우리 장기가 안에서부터 상해 들어가는 것"이라며, 이를 막기 위해 "최종 방어 물질인 '이것'이 세포막을 뚫고 내부에 확실히 도달해야만 한다"고 흡수의 시급성을 강조한다.

가정의학과 전문의 최준호는 "활성산소가 세포 설계도인 DNA까지 망가뜨려 결국 암이라는 돌연변이를 만든다"며, "면역세포 내에서 신호를 조절하고 조직 손상을 막아줄 최종 수비대의 역할이 절실하다"고 덧붙인다. 독성 물질에 맞서 무너진 몸의 균형을 되살리고, 지친 비타민들까지 다시 깨워 싸우게 만드는 마법사 같은 '이 물질'의 정체에 관심이 쏠린다.

그 베일을 벗길 열쇠는 현대 과학이 찾아낸 혁신적인 '포장 기술'에 있다. 아무리 좋은 성분도 위장에서 허무하게 조각나면 아무런 힘을 발휘할 수 없기 때문이다. 세포막과 똑같은 구조로 성분을 교묘하게 감싸 안방까지 안전하게 배달해 흡수 효율을 높인 '리포좀' 기술이 접목되어야 하는 이유까지 공개된다.

MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 가정의학과 전문의 최준호, 약사 이승희와 함께 무심코 지나쳤던 경보 시스템을 되짚으며, 우리 몸에 필요한 영양을 제대로 '도달'시키기 위한 방법을 세 가지 시선으로 파헤치는 SBS '세 개의 시선' 46회는 5월 31일 일요일 오전 8시 35분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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