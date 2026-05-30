‘불꽃야구2’ 김성근vs김인식, 지략 싸움 대결 승자는?

불꽃 파이터즈 김성근 감독과 연천미라클 김인식 감독의 지략 대결 승자는 누가 될까.

오는 6월 1일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 4화에서는 불꽃 파이터즈의 2026시즌 개막전이자 첫 직관 경기의 결과가 공개된다.

신재영은 호락호락하지 않은 연천미라클 타자들에 대응하기 위해 자신의 주무기인 슬라이더를 꺼내 든다. 스트라이크 안쪽과 바깥쪽을 예리하게 파고드는 그의 변화구는 연천미라클 선수들의 투지를 무섭게 일깨운다.

불꽃 파이터즈 김성근 감독과 연천미라클 김인식 감독의 장외 지략 대결도 흥미진진한 관전 포인트다. 찬스를 잡은 연천미라클 김인식 감독이 대주자 기용 및 폭풍 작전을 지시하자 김성근 감독 역시 다른 구원투수를 준비시키며 맞불을 놓는다. 야구계 노장들의 보이지 않는 수싸움은 경기 몰입도를 최고조로 끌어올린다.

김성근 감독은 고심 끝에 마무리 투수로 유희관을 선택한다. 주로 선발로 마운드에 올랐던 그가 구원투수로 등판하자 중계진은 의아함을 감추지 못한다. 유희관은 상대 타자들을 현혹시키는 느린 공으로 경기를 운영하며 베테랑의 노련함을 유감없이 발휘한다.

그러나 견고했던 파이터즈 수비의 균열이 생기며 경기 막바지 예상치 못한 위기를 맞는다. 선수들 간의 눈빛 교환마저 엇갈리며 치명적인 소통 오류까지 발생한다. 연천미라클은 이 틈을 놓칠 수 않고 적극적인 공략으로 파이터즈를 한층 압박한다. 순식간에 혼란해진 그라운드, 파이터즈가 걷잡을 수 없는 최악의 위기 앞에서 승리를 거머쥘 수 있을지 기대를 모은다.

제작진은 “마지막까지 치열한 작전 싸움을 펼친 파이터즈 김성근 감독과 연천미라클 김인식 감독. 과연 지략 싸움의 승자는 누구일지 관전 포인트”라고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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