장근석, 경수진·안재현과 日당일치기 여행…도쿄서도 글로벌 인기ing(‘구기동 프렌즈’)

배우 장근석이 경수진, 안재현과 도쿄 당일치기 여행을 즐기며 아시아 프린스 인기를 만끽했다.

지난 29일 방송된 tvN ‘구기동 프렌즈’ 8회에서는 장근석이 ‘87즈’ 경수진, 안재현과 함께 도쿄 당일치기 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 장근석은 ‘AP 투어’의 일일 가이드로 변신했다. “여기 아는 사람들만 아는 곳이야”라며 자신 있게 단골 이자카야로 향한 장근석은 닭 사시미 등 다양한 메뉴를 추천했다. 짧은 일정 속에서도 철저한 시간 계산으로 여행을 이끌며 든든한 리더 역할을 톡톡히 해냈다.

도쿄 거리에서는 장근석을 알아보는 시민들의 반응이 이어지며 글로벌 인기를 실감케 했다. 이후 장근석은 40대 이상 출입이 제한된 이자카야를 방문했고, 마흔을 앞둔 그는 “올해가 마지막이야. 마지막 기회인데 들어가 볼래?”라고 현실적인 농담을 건넸다. 이어 “나이 많은게 뭐라고 마음만은 이팔청춘이잖아”라며 친구들을 다독였다.

하이라이트는 장근석이 준비한 헬기 투어였다. 도쿄의 전경을 한눈에 담을 수 있는 특별한 코스를 직접 설명하며 경수진, 안재현에게 잊지 못할 추억을 선물했다. 낭만 가득한 도쿄의 야경은 대리만족을 선사했다. 여행 이후 장근석은 구기동에 남아 있던 장도연, 이다희, 최다니엘에게 선물을 전달하며 다정한 면모를 드러냈다.

친구들 앞에서 한없이 다정하고 인간미 넘치는 매력을 선보인 장근석은 다음 방송에서는 최다니엘, 안재현과 함께 연세대학교 캠퍼스 투어에 나서는 모습이 예고됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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