코르티스, 포브스 ‘30 언더 30 아시아’ 선정…외신도 주목한 영크크

사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 신인답지 않은 글로벌 영향력을 입증했다.

30일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 코르티스는 미국 경제지 포브스가 선정한 ‘2026년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인’(30 Under 30 Asia)에 선정됐다. 올해 포함된 한국인 중 최연소이자 유일한 K-팝 보이그룹이다.

2026년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인은 매년 아시아와 태평양 지역에서 큰 영향력 보여준 30세 이하 30인 혹은 팀을 선정한 목록이다. 올해는 포브스 아시아 지역 기자와 에디터, 각 분야 전문가 패널이 총 10개 부문에서 약 4000건의 후보를 검증해 선발했다. 코르티스는 데뷔 9개월 만에 엔터테인먼트·스포츠 부문에 이름을 올렸다.

이들이 음악, 안무, 영상 등 콘텐츠 전반을 공동 창작한다는 점이 높은 평가를 받았다. K-팝 판도를 뒤흔든 글로벌 화제성과 ‘영 크리에이터 크루’의 성장 가능성을 두루 인정받은 셈이다.

팀이 지향하는 바를 한층 진솔하게 드러낸 미니 2집 ‘GREENGREEN’은 전 세계에서 돌풍을 일으켰다. 타이틀곡 ‘REDRED’는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘위클리 톱 송 글로벌’에 5주 연속 차트인하며 장기 흥행 중이다. 또한 멜론, 벅스, 스포티파이의 일간, 주간 차트에서 1위에 오르는 등 대중적 인기를 끌고 있다. 아울러 인스타그램, 틱톡 공식 계정은 각각 1200만 명 이상의 팔로워를 확보했다. 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 그룹 중 최다 규모다.

앞서 신보는 초동(발매 후 일주일간 판매량) 231만 3291장(한터차트 집계)으로 더블 밀리언셀러에 등극했다. 초동 기준 올해 발매된 K-팝 음반 중 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 뒤를 잇는 2위 성적이다. 또 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 3위로 진입하며 자체 최고 순위를 경신했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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