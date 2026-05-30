‘닥터K’ 곽빈, 오른손 찰과상으로 잠시 쉬어간다

사진=두산베어스 제공

두산 에이스 곽빈이 잠시 전력에서 이탈한다.

두산은 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 원정경기를 앞두고 1군 엔트리에 변화를 줬다. 투수 곽빈을 말소하고, 외야수 류승민을 불렀다.

곽빈은 앞서 28일 잠실 KT전에 선발 등판한 바 있다. 당시 6이닝 4피안타 1실점(1자책)을 기록했다. 다만, 불펜 방화로 승리와는 인연을 맺지 못했다. 이후 오른손 중지에 찰과상이 생겼다. 심한 것은 아니지만, 선발 로테이션을 한 차례 거루고 휴식을 취하기로 했다.

곽빈은 두산을 넘어 리그를 대표하는 우완 투수 중 한 명이다. 올 시즌 11경기에서 60⅔이닝을 던지며 3승3패 평균자책점 3.26의 성적을 거뒀다. 특히 이 기간 75개의 탈삼진을 잡아내며 이 부문 1위에 자리하고 있다. 9이닝 당 11.13개의 삼진을 신고 중이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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