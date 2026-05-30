‘완전체 컴백’ 마마무, “흩어져도 뿌리는 하난 걸”…신곡 '포 플라워' 기대 UP

완전체로 돌아오는 그룹 마마무(MAMAMOO)가 컴백 기대감을 끌어올리고 있다.

마마무는 지난 29일 공식 SNS를 통해 스페셜 싱글 '4WARD'(포워드)의 타이틀곡 '4 Flowers'(포 플라워)의 리릭 스포일러를 공개했다.

이별과 재회를 꽃에 빗대어 풀어낸 가운데 "꽃은 피고 꽃은 다시 지고 / 흩어져도 뿌리는 하난 걸 / 이별 뒤에 우린 더 사랑하고 / 이별 그 후에 다시 피우는 꽃"이라는 서정적인 노랫말이 일부 공개돼 기대감을 높였다.

'4WARD'는 마마무가 완전체로 약 3년 8개월 만에 선보이는 스페셜 싱글이다. 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 'FORWARD'를 결합해 마마무가 다시 하나로 뭉쳐 새로운 여정을 써 내려갈 것을 예고했다. 그간 각자의 영역에서 음악적 역량을 과시해 온 만큼 더욱 견고해진 팀 시너지가 기대를 모은다.

스페셜 싱글 '4WARD'는 오는 6월 4일 발매 예정이다. 같은달 19~21일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서는 월드투어 'MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]'의 포문을 연다. 서울 공연은 선예매만으로 3회차 전석 매진을 기록하며 여전한 티켓 파워를 과시했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]