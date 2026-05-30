뚝 떨어진 타격감…김혜성, 결국 마이너로 “타격 시 주저”

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결국 마이너리그로 내려갔다.

김혜성(LA다저스)의 입지가 좁아졌다. 다저스는 30일 미국 캘리포니아주 LA의 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열리는 필라델피아 필리스와의 ‘2026 메이저리그(MLB)’ 경기를 앞두고 김혜성을 로스터서 제외했다. 산하 마이너리그 트리플A 구단인 오클라호마시티 코메츠로 보냈다. 지난달 6일 부상으로 이탈한 무키 베츠를 대신해 콜업된 지 약 두 달 만이다.

직접적인 이유는 타격 부진이다. 올 시즌 빅리그 43경기서 타율 0.259(116타수 30안타) 1홈런 11타점 5도루 16득점 등을 기록했다. OPS(출루율+장타율) 0.651. 심지어 최근 15경기에선 타율이 1할대(0.190)까지 떨어졌다. 데이브 로버츠 다져스 감독은 “김혜성의 스윙이 바뀌었다고 판단했다. 하체를 제대로 쓰지 못하고, 헛스윙도 많아졌다”면서 “타격할 때 주저하는 모습이 있었다. 부담이 덜한 환경에서 꾸준히 뛰면서 예전 경기력을 찾길 바란다”고 말했다.

다저스의 팀 상황과도 연결되는 부분이다. 최근 내야수 산티아고 에스피날과 재계약을 맺었다. 앞서 다저스는 유틸리티 자원 엔리케 에르난데스가 지난 26일 복귀하자 에스피날을 방출 대기(DFA) 조처한 바 있다. 문제는 계속되는 부상 악재다. 엔리카 에르난데스가 복사근 부상으로 다시 전력에서 이탈한 데 이어 테오스카 에르난데스까지 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다친 것. 오른손 타자 보강을 위해 자유계약선수(FA) 신분이 된 에스피날과 손을 잡았다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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