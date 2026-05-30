상승세 탄 ‘오십프로’ 5.5% 자체 최고 시청률…신하균, 10년 전 사건 진실 접근 [TV핫스팟]

‘오십프로’ 신하균이 10년 전 여객선 사건 진실에 본격적으로 다가서기 시작했다.

지난 29일 방송된 MBC 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’ 3회는 닐슨코리아 기준 최고 시청률 7.6%, 수도권 5.6%, 전국 5.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.

이날 방송에서는 15년 전 강범룡(허성태 분)과 마공복(이학주 분)의 첫 만남이 공개됐다. 다대일 싸움 속에서도 종횡무진 상대를 제압하는 강범룡의 압도적인 전투력과 그런 강범룡을 넋 나간 듯 바라보는 마공복의 모습이 끈끈한 의리의 시작을 보여줬다. 하지만 현재, 강범룡의 고군분투에도 후발대까지 등장하며 두 사람은 점점 궁지에 몰렸다. 이후 마공복은 자신을 구하러 온 강범룡을 향해 “형님은 평범하게 행복 찾아서 사십쇼”라며 미안함과 고마움을 동시에 드러냈고, 결국 강범룡을 위험에 끌어들이지 않기 위해 홀로 10년 전의 복수를 향해 나섰다.

정호명(신하균 분)의 집요한 추적이 본격적으로 시작됐다. 정호명은 납치된 봉제순(오정세 분)과 함께 피투성이 상태로 발견된 마공복을 수상하게 여겼고, 그를 압박하며 10년 전 사건의 진실을 캐내기 시작했다. 결국 마공복은 자신 역시 당시 영선도 여객선 사건 현장에 있었으며, 한경욱(김상경 분)의 지시로 강범룡과 함께 물건을 찾고 있었다는 사실을 털어놨다. 특히 “우리도 한경욱 그놈한테 당한 피해자”라는 마공복의 고백은 단순한 추적전을 넘어 인물들 모두가 거대한 계략 속 피해자였음이 드러났다. 이후 정호명은 마공복에게 "내가 복수하는 길, 레드 카펫 쫙 깔아준다. 나도 그 놈들한테 갚아줄게 있거든"라며 손을 내밀었고, 두 사람은 이해관계로 얽힌 위험한 공조를 시작했다.

정호명의 추적은 점점 더 거침없어졌다. 그는 한경욱의 수족이 된 유인구(현봉식 분)와 헤븐캐피탈의 움직임을 쫓으며 영선도 전체에 숨겨진 비밀을 파헤치기 시작했다. 반면 봉제순은 헤븐캐피탈에 집을 빼앗긴 뒤 조카 남일(김성정 분)과 함께 회사 식당 옆 쪽방에 숨어 지내는 처지로 전락했다. 기억을 잃은 듯 살아가고 있지만 여전히 정체를 의심받고 있는 봉제순의 위태로운 현실은 극의 긴장감을 더했다.

강검사(김신록 분)를 둘러싼 미스터리도 깊어졌다. "강영애 검사님, 여기저기 들쑤시고 다니는 게 능사가 아니에요. 등 뒤에 뭐가 붙었는지는 살피고 다니셔야지"라는 조팀장(김상호 분)의 위험 신호처럼 누군가 그의 집을 엉망으로 만들어 놓으며 협박을 가한 가운데, 강검사는 황화산(김병옥 분)을 찾아가 과거 권순복(안내상 분) 안보실장 살인사건의 진실을 추궁했다. 황화산이 살인사건의 진범에 대해 “사람이 아니라 내가 기르던 개였다”라고 의미심장한 말을 남기며 10년 전 사건을 둘러싼 거대한 음모 역시 서서히 윤곽을 드러내기 시작했다.

극 말미에는 헤븐캐피탈과 인구파의 실체를 파헤치던 정호명이 결국 홀로 헤븐캐피탈에 잠입했다. 인구파 조직원들을 상대로 거침없는 액션을 펼치며 통쾌함을 안긴 정호명은 끝내 사방에서 몰려드는 조직원들과 마주했고 가드를 올린 채 결전을 준비했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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