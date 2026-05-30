에스파, 쇠맛 아닌 신맛 ‘레모네이드’ 통했다…글로벌 차트 점령

사진=SM엔터테인먼트

걸그룹 에스파(aespa)가 새 정규 앨범으로 컴백하자마자 글로벌 돌풍을 정조준했다.

지난 29일 오후 1시 발매된 에스파 정규 2집 ‘LEMONADE’(레모네이드)는 써클차트 리테일 앨범 차트, 한터차트(실시간) 등 국내 각종 앨범 차트에서 1위에 오른 것은 물론 음원 차트에서도 앨범 전곡이 진입했다.

글로벌 차트 또한 점령했다. 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 나이지리아, 대만, 멕시코, 브라질, 싱가포르, 인도네시아, 일본, 캄보디아, 태국, 튀르키예, 페루, 핀란드, 콜롬비아 등 총 19개 지역 1위를 비롯해 미국, 프랑스, 캐나다, 호주, 네덜란드, 영국, 이탈리아, 마카오 등 총 38개 지역 TOP 10에 랭크됐다.

중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 판매액 300만 위안 초과 시 부여되는 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 얻은 것은 물론 전체 및 정규 디지털 앨범 판매 차트 1위, 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K-POP 차트 1위, 쿠고우 뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위에 올랐다. 일본에서도 라인뮤직 앨범 TOP100(실시간) 1위, AWA 실시간 급상승 차트 1위, 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 2위에 오르는 등 주요 글로벌 차트에서 존재감을 드러냈다.

타이틀곡 ‘LEMONADE’ 뮤직비디오는 공개 24시간이 채 되지 않아 1000만 뷰를 돌파했다. QQ뮤직 전체 뮤직비디오 차트와 한국 뮤직비디오 차트에서도 모두 1위에 오르며 글로벌 팬들의 높은 관심을 입증했다.

‘LEMONADE’는 동명의 타이틀곡과 선공개곡 ‘WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)’(홀 디퍼런트 애니멀)을 포함한 다양한 장르의 총 10곡으로 구성됐다. 한층 견고해진 세계관 스토리와 에스파의 음악적 성장을 담아 호응을 얻고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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