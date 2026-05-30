AI 시대에도 변함없는…체육공단, 2026 올림픽가치교육 추진

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 미래 세대에게 ‘탁월성·우정·존중’ 올림픽 핵심 가치를 전하기 위한 ‘2026 올림픽가치교육(K-OVEP)’을 본격 추진한다.

체육공단은 지난 28일 올림픽공원 내 스포츠코리아랩(SKL)에서 제16기 서포터스를 대상으로 ‘올림픽 가치 교육 프로그램 고도화 워크숍’이 열렸다. 올해 처음으로 도입한 ‘인공지능(AI)의 역습’ 등 융합형 프로그램을 직접 체험할 수 있도록 했다. 더 나은 방안을 위한 다양한 아이디어를 받기도 했다.

서울 방이중학교 양궁부 학생 선수 대상으로 한 ‘올림픽가치교육’도 진행됐다. 인공지능(AI) 대 전환 시대를 맞아 ‘인간다움’의 의미와 올림픽의 핵심 가치를 연계해 탐색하는 시간을 마련했다. 한국도핑방지위원회와 함께 운영하는 ‘플레이그라운드’ 프로그램에는 양궁 국가대표 출신 기보배 선수 위원이 참여해 학생들로부터 큰 호응을 얻었다.

‘2026 올림픽 가치 교육’은 미래형 교육의 일환으로, 앞으로 장애 청소년과 문화 소외 지역 청소년 등 교육 접근성이 낮은 대상을 중심으로 참여 범위를 대폭 확대할 예정이다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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