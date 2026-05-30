최지수, 알바로 9년 만에 학자금 대출 완납 후 오열…부모님 손 안 빌린 이유 (나혼산)

배우 최지수가 아르바이트로 9년 만에 학자금 대출을 완납하고 벅찬 눈물을 흘렸다.

지난 29일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 배우 최지수의 알차고 야무진 원룸하우스 일상이 공개됐다. 시청률은 급상승해 최고 7.4%까지 치솟았고, 수도권 기준 6.8%로 금요일 예능 프로그램 중 1위를 기록했다.

‘최고의 1분’은 최지수가 아빠의 ‘30년 근속’을 축하하며 직접 삼계탕과 생크림 케이크를 준비해 파티를 하는 장면과 이후 아르바이트 현장으로 향하는 장면이었다. 자신의 하루를 되돌아본 최지수는 “누군가 대신 해주지 않는다. 스스로 하는 법을 배워가는 것 같다”라며 자취로 변화된 일상의 깨달음을 전했다. 이후 최선을 다해 자신만의 하루를 만들어가는 최지수의 꽃길을 응원하는 무지개 회원들의 반응이 쏟아졌다.

자취 3년 차인 배우 최지수는 ‘무지개 라이브’를 통해 야무진 만렙 생활력을 보여줬다. 반려묘 감자와 살고 있는 아기자기한 원룸 하우스는 꼼꼼한 정리 고수의 손길이 느껴졌고, 세탁기와 화장실을 청소하는 모습에서는 청소광 면모가 빛났다.

다 쓴 치약과 칫솔을 활용해 세탁기와 세면대 수전을 청소하는가 하면 각종 ‘청소템’과 능숙한 손놀림으로 화장실에 광을 내는 최지수의 청소 루틴에 구성환과 김신영도 감탄했다. “화장실이 그 사람을 보여준다고 생각한다”라는 최지수의 말에 공감한 두 사람은 탐나는 ‘청소 후배’의 등장에 자신만의 청소 꿀팁을 공유했고, 청소에 진심인 세 사람은 ‘무지개 클린이들’을 결성해 웃음을 안겼다.

또한 그동안 연기와 아르바이트를 병행하며 9년 동안 학자금 대출금을 갚아온 최지수는 마지막 대출금을 이체하고 엄마에게 전화를 걸어 기쁨의 소식을 전했다. 그는 “나 이제 빚 없어”라며 자랑했는데 엄마의 “고생했어”라는 따뜻한 한마디에 울컥했다. 최지수는 “(부모님께서) ‘도와줄까?’라는 말을 하셨는데, 엄마가 다닌 학교가 아니라 제가 다닌 학교니까 제가 갚는 게 맞는 것 같다”라고 직접 학자금을 갚은 이유를 밝히며 눈물을 쏟아냈고, 여전히 아르바이트를 하고 있다는 그의 말에 무지개 회원들은 “대단하다”라며 감탄했다.

최지수는 “학자금 대출을 모두 갚으면 예상하지 못한 물건을 사보고 싶었다”라며 구매 리스트까지 적어 쇼핑에 나섰다. 그가 간 곳은 가성비 생활용품점으로 장바구니 가득 청소용품을 플렉스해 웃음을 자아냈다. 최지수는 알뜰살뜰한 생활력은 물론 부모님에게는 애교 많은 사랑스러운 딸의 모습도 보여줘 흐뭇함을 불렀다. 하루하루를 열심히 살아가는 청춘의 모습을 보여준 최지수의 일상에 무지개 회원들의 진심 어린 응원과 조언도 더해졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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