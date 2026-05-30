메시, 6번째 월드컵 출전 확정…아르헨티나 2연패 도전

사진=AP/뉴시스

‘전설로 불리는 사나이, 월드컵 2연패를 향해’

리오넬 메시(인터 마이애미)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아르헨티나 축구 국가대표팀에 승선했다.

아르헨티나축구협회는 29일 공식 채널을 통해 월드컵에 출전한 26인의 명단을 공개했다. 메시를 비롯해 크리스티안 로메로(토트넘), 엔조 페르난데스(첼시), 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드) 등 해외파 선수들이 대거 발탁됐다.

메시는 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미에서 올 시즌 14경기 12골8도움으로 여전한 기량을 뽐내고 있다. 최근 출전한 경기서 햄스트링 피로를 호소했으나, 부상 정도가 심하지 않은 것으로 알려졌다.

메시는 2006년 독일 대회를 시작으로, 2022년 카타르 대회까지 5차례 월드컵에 나서 총 26경기 13골 8도움을 기록하고 있다. 특히 카타르 대회에선 아르헨티나의 우승을 이끌며 생애 첫 월드컵 트로피를 들어올린 바 있다.

최다 득점 기록 경신도 관전 포인트다. 역대 월드컵 최다 득점자는 미로슬라프 클로제(독일)다. 총 16골을 넣었다. 공동 2위는 호나우두(브라질)와 게르트 뮐러(독일)가 작성한 15골이다.

메시가 속한 아르헨티나는 조별리그 J조에 속해있다. 알제리, 오스트리아, 요르단을 차례로 상대한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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