[내야외야] KBO 올스타전 베스트12 팬 투표 6월1일 시작

사진=KBO 제공

올스타전을 달굴 별은 누가 될까. 팬들의 선택에 달렸다.

한국야구위원회(KBO)는 29일 “2026 신한 SOL KBO 올스타전에 출전할 베스트12 선정 팬 투표가 오는 6월1일 오후 4시부터 시작된다”고 밝혔다.

KBO는 투표 시작과 함께 베스트 12 후보 120명을 공개한다. 팬 투표는 6월21일 오후 2시까지다. 총 21일간 실시된다.

팬 투표는 KBO리그 타이틀스폰서인 신한은행에서 운영하는 신한 SOL뱅크 앱, KBO 홈페이지와 KBO 공식 앱 등 총 3개의 투표 플랫폼에서 1일 1회씩 총 3번 참여할 수 있다.

KBO는 3개의 투표 플랫폼 총 합계 투표수를 취합해 6월8일, 15일 두 차례 중간 집계 결과를 발표할 예정이다.

올스타 베스트 12 최종 결과는 6월22일 발표된다. 팬 투표 결과가 70% 비중을 차지하며, 6월 중 진행 예정인 선수단 투표가 나머지 30%로 반영돼 최종 결과가 집계된다.

KBO는 팬 투표에 참여하는 야구팬들을 대상으로 경품을 준비했다. KBO 홈페이지 혹은 앱을 통해 매일 투표에 참여한 팬을 대상으로 추첨을 진행해 10명을 선정한다. 당첨된 10명에게는 각각 LG 스탠바이미2, 아이패드(Wi-fi 256GB), 배스킨라빈스 이용권(5만원)을 증정한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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