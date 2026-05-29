[스타★톡톡] “선명한 우리의 색으로”…퀸즈아이 ‘Y2K’, 자유롭고 과감한 도전

그룹 퀸즈아이. 빅엔터 제공

그룹 퀸즈아이가 2000년대의 반짝임을 소환했다. 더 선명해진 빛깔로 새 출발을 알린 여섯 멤버의 두 번째 에피소드가 펼쳐진다.

28일 공개된 두 번째 미니앨범 ‘프리즘 에피소드.02(PRISM EP.02)’는 파워풀한 그룹의 색채감을 더하고, 다채로운 방향성을 펼쳐갈 퀸즈아이의 방향성을 제시한다. 서빈은 “오랜만에 컴백이라 너무 설렌다. 공백기 동안 실력을 다지며 팀으로도 한층 성장할 수 있었다. 새 앨범으로 우리의 강점을 보여드리고 싶다”는 소감을 밝혔다.

그룹 퀸즈아이. 빅엔터 제공

2022년 데뷔앨범 ‘퀸즈 테이블(Queenz Table)’을 발표한 퀸즈아이는 지난해 멤버 재편을 거쳤다. 원년 멤버 원채, 아윤을 주축으로 키리, 서빈, 진율, 서하가 합류하고 ‘프리즘 에피소드.01’을 발표한 이후 약 1년 만에 선보이는 신보다. 원채는 “‘프리즘 에피소드.01’에서 팀의 새 출발과 꿈에 키워드를 맞췄다면, 이번엔 멤버들의 개성을 뚜렷하게 나타내면서 다채롭고 선명한 우리의 색을 굳혀가고자 했다. 가장 콘셉추얼하고 선명한 앨범”이라고 자신했다.

그룹 퀸즈아이. 빅엔터 제공

타이틀곡 ‘Y2K’는 반짝이던 2000년대 초반의 감성을 현재의 스타일로 재해석한 팝 앤썸 장르의 곡이다. 듣는 순간 반짝이던 2000년대 초반으로 순간이동 시킨다. 기분 좋은 노스탤지어 가득한 멜로디 라인, 위트 있는 가사적 오마주를 바탕으로 Y2K 팝 시대의 사운드와 무드를 재현한다. 밝은 훅 중심의 전개와 개성 넘치는 에너지는 2000년대 특유의 자유로우면서도 아이코닉한 바이브를 전한다.

아윤은 “베이직하면서도 묵직한 베이스, 원초적이고 멜로디컬한 훅이 귀에 맴도는 곡이다. 화려한 보컬 라인도 마음을 사로잡는다”고 신곡에 애정을 보였다. 처음 들었을 때부터 여섯 명이 무대에 서는 모습을 상상할 수 있었던 곡이다. Y2K 무드를 선호하는 멤버들의 의견은 안무와 곡 선정에도 적극 반영됐다.

그룹 퀸즈아이 원채. 빅엔터 제공

그룹 퀸즈아이 아윤. 빅엔터 제공

컴백 활동을 통해 ‘퀸즈아이만의 Y2K’를 정의하고자 한다. 주위의 시선에 구애받지 않고, 당당하게 스타일을 보여주는 자유롭고 과감한 느낌을 살렸다. 그 시기를 직접 경험해보지 않았지만 퍼포먼스적으로도, 음악적으로도 도전하고 싶은 욕심이 컸다. 퀸즈아이는 “평소에도 아날로그와 빈티지 문화를 좋아했다. 당시 노래를 들으면 일기장 같은 느낌의 솔직하게 풀어낸 가사가 마음에 와 닿아 더 따듯하게 느껴진다”고 당시 음악의 특징을 언급했다.

레트로 열풍에 힘입어 2000년대 문화가 다시금 주목받는 중이다. 멤버들은 뉴스나 미디어 자료를 통해 당시의 패션을 간접적으로 체험했다. 원채는 “이효리 선배님의 Y2K 스타일링을 오마주했다”며 “예전에도 사랑받았지만, 여전히 사랑받는 클래식한 브랜드를 떠올렸다. 로우라이즈 팬츠, 과감한 반다나, 눈에 띄는 컬러플한 아이템들을 반영했다”고 설명했다. Y2K라고 ‘오래된’ 감성만을 전달하지 않는다. 현대식으로 재해석한 스타일의 의상, 헤리티지한 브랜드의 매력을 활용하고자 했다.

그룹 퀸즈아이 키리. 빅엔터 제공

그룹 퀸즈아이 진율. 빅엔터 제공

‘짧은 곡’ 트렌드를 반영해 ‘Y2K’의 러닝타임은 약 2분 40초다. 각 멤버들의 매력이 뚜렷하게 드러날 수 있도록 파트의 시작과 끝을 임팩트 있게 구성했다. Y2K 시기를 연상시키는 라인 위주의 안무를 중심으로 귀여우면서도 섹시하고 파워풀한 매력까지 꾹꾹 눌러 담았다. 서하는 “내게 두 번째 앨범이자 처음 도전해보는 콘셉트다. 기존 귀엽고 발랄한 콘셉트에서 Y2K 콘셉트에 도전한다고 하니 더 설레더라. 이참에 카리스마를 길러보고 싶었다”며 “언니들을 보면서 배우는 점이 많다”고 말했다.

지난 활동에서 와일드한 춤선 위주의 ‘칼군무’에 초점을 맞췄다면 이번엔 ‘어디 한 번 놀아보자’의 느낌이 강하다. 멤버들 역시 최선을 다해 즐기며 각자의 매력을 뽐낸다. 무대 위에서 서로 교감하고, 나아가 관객들과의 소통을 위해 시야를 넓혔다.

그룹 퀸즈아이 서빈. 빅엔터 제공

그룹 퀸즈아이 서하. 빅엔터 제공

여름을 앞두고 가요계 컴백 러쉬가 이어지고 있다. 쟁쟁한 선후배 그룹들과 함께 선의의 경쟁을 펼쳐야 한다. 오랜만의 컴백에 확고한 콘셉트를 장착한 퀸즈아이의 포부는 그 어느 때보다 단단하다. 원채는 “우리는 한다면 하는 애들이다. 여섯 명이 다 같이 모이면 두려울 게 없다고 느낀다”며 “우리는 꿈, 음악, 무대, 팬에게 진심이다. 모든 것에 감사한 마음으로 열정과 마음을 다하는 만큼 우리만의 따듯하고 파워풀한 에너지, 유쾌한 시너지가 강점이라고 생각한다”고 자신했다.

이어 “원년 멤버와 새로운 멤버가 섞여 있다는 게 큰 어려움일 수 있지만, 반대로 장점이 될 수도 있다. 서로 좋은 점은 나누고 부족한 점은 보완하면서 좋은 상호작용을 하고 있다. 단단한 실력 위에 영한 에너지가 더해지면서 우리만의 매력이 나오는 것 같다”고 자부심을 드러냈다.

신보에는 타이틀곡 ‘Y2K’를 비롯해 ‘LBD’, ‘THIS IS LOVE (KOR ver.)’, ‘THIS IS LOVE (ENG ver.)’, ‘Y2K (Sped Up ver.)’, ‘Y2K (Inst.)’, ‘LBD (Inst.)’까지 총 7개 트랙이 수록된다. 심혈을 기울인 컴백에 초호화 프로듀서진이 대거 이름을 올렸다. 빌보드 핫100 차트 최장기 1위 곡인 샤부지 ‘A Bar Song (Tipsy)’를 만든 프로듀서 션 쿡을 비롯해, 라이즈·아이브·엔시티 드림과 작업한 제이슨 하스도 합류했다. 타이틀곡 ‘Y2K’ 안무는 K-팝 다수의 히트곡을 담당한 안무가 루트, 레디가 힘을 보탰다.

오랜만에 팬들을 만나는 만큼 새 앨범에 대한 반응에 대한 기대도 크다. “더 열정적으로 준비한 앨범인 만큼 우리가 전달하고 싶은 메시지가 많은 분에게 닿길 바란다”라는 진율의 바람에 이어 아윤은 “‘퀸즈아이가 정말 잘하는 팀이구나’ 각인되고 싶다”고 눈을 빛냈다.

끝으로 퀸즈아이 멤버들은 “‘Y2K’ 가사에 ‘프롬 코리아 투 엘에이(From Korea to LA)’라는 가사가 있다. 가사처럼 미국 빌보드 차트에 들 수 있으면 좋겠다”는 목표를 전하며 “수록곡 중 응원송인 ‘LBD’는 치어리딩 콘셉트의 곡이니, 곧 시작하는 월드컵에서 대한민국 선수들을 응원할 수 있는 자리에 불러주신다면 어디든 달려가서 무대를 선보이고 싶다”고 소망했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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