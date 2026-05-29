윤택, 직접 담배꽁초 줍기 나섰다…묵묵한 선행 화제

사진 = 윤택 SNS 계정

개그맨 윤택이 거리 쓰레기를 줍는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

윤택은 29일 자신의 SNS를 통해 “오늘 행운줍기 1시간 반 코스 출발합니다. 집→상수역→다시 집”이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

그는 “걷기 운동도 하고, 동네 청소도 하고, 가끔 인생 생각도 한다”며 “오늘도 역시 수거 랭킹 1위는 압도적인 득표율의 담배꽁초”라고 전했다.

이어 “이쯤 되면 꽁초들이 단체로 소풍 나온 수준”이라며 “일본은 꽁초 지갑까지 들고 다닌다는데 우리 동네는 제가 직접 줍고 다닌다”고 유쾌하게 덧붙였다. 또 “오늘도 도시의 마지막 양심, 행운줍기 요원이 출동한다”며 특유의 재치 있는 표현으로 웃음을 자아냈다.

사진 = 윤택 SNS 계정

사진 = 윤택 SNS 계정

공개된 사진과 영상 속 윤택은 집게와 쓰레기봉투를 들고 거리를 다니며 담배꽁초와 각종 쓰레기를 수거했다. 무더운 날씨 속에서도 묵묵히 청소를 이어가는 모습이 눈길을 모았다.

한편 윤택은 MBN 예능 프로그램 ‘나는 자연인이다’를 통해 많은 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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