‘심우면’ 박성웅, 이서환 믿음 끝에 마을 구해냈다

박성웅이 연리리 마을의 영웅으로 등극하며 시청자의 눈길을 끌었다.

지난 28일(목) 밤 9시 50분 방송된 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 10회에서는 성태훈(박성웅 분)이 연리리를 뒤덮은 기괴한 균사체의 원인을 밝혀내며 마을을 위기에서 구해냈다. 가까스로 한숨을 돌린 것도 잠시, ‘맛스토리’가 판 또 다른 함정이 드러나며 충격을 안겼다.

가출 후 집으로 돌아온 조미려(이수경 분)는 본인 앞으로 도착한 빚 독촉 법원 등기를 가족들에게 숨긴 채 홀로 불안에 휩싸였다. 일주일 안에 돈을 갚아야 하는 처지에 놓인 그녀는 좌천 이후 힘겨운 시간을 버티고 있는 성태훈에게 차마 이 사실을 털어놓지 못하는 모습을 보였다.

조미려가 전전긍긍하던 와중 집 앞까지 빚쟁이들이 들이닥치며 위기가 드리웠다. 조미려는 아들 성지상(서윤혁 분), 성지구(양우혁 분)와 함께 급히 몸을 숨겼다. 이를 눈치챈 남혜선(남권아 분)은 곧바로 상황 해결에 나섰고, 집 앞을 지키던 빚쟁이들과 팽팽한 신경전을 벌였다. 여기에 ‘래자매’ 어르신들까지 힘을 보태며 든든한 존재감을 뽐냈다.

남혜선의 도움으로 가까스로 위기에서 벗어난 조미려는 아이들의 공부를 위해 돈을 빌렸다가 사기를 당했다는 과거를 털어놓아 안타까움을 자아냈다. 이를 들은 남혜선과 연리리 부녀회원들은 “연리리 왔으면 연리리 사람이고, 식구지 뭐”라며 조미려를 돕기 위해 한마음으로 나섰다. 부녀회의 도움으로 빚 문제를 해결한 조미려는 진심 어린 감사 인사를 전했고, 따뜻한 연리리 사람들의 정이 넘치는 마음씀씀이는 뭉클함을 안겼다.

한편 성태훈은 연리리를 덮친 균사체의 정체를 밝히기 위해 의뢰했던 토양 검사 결과를 확인했다. 고민 끝에 그는 마을에 이상 현상이 생긴 원인이 송화가루 감소 때문이라는 것을 알게 됐다. 자연 살균 역할을 하던 송화가루가 사라지며 토양 환경이 급격히 변했던 것. 성태훈과 임주형(이서환 분)은 해결책을 마련했고 마침내 되살아난 흙을 확인한 주민들은 안도의 미소를 지었다. 어느새 연리리 사람들과 마음을 나누게 된 성태훈의 모습은 훈훈함을 더했다.

하지만 평화도 잠시였다. 방송 말미 성태훈은 배 상무(배기범 분)로부터 연리리 부지에 ‘맛스토리’ 공장이 들어설 것이라는 소식을 접하며 놀라움을 금치 못했다. 성태훈이 받아냈던 주민들의 비료 수령증이 ‘맛스토리’ 공장 설립 동의서로 둔갑한 것. 배 상무의 실체를 알게 된 성태훈의 혼란스러운 모습이 엔딩을 장식하며 남은 2회에 대한 기대감을 수직 상승시켰다.

KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 11회는 오는 6월 4일(목) 밤 10시 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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