라인업 공개 전인데?…'서스테이너블 웨이브 페스티벌' 얼리버드 티켓 조기 매진

'서스테이너블 웨이브 페스티벌'이 블라인드 티켓에 이어 얼리버드 티켓까지 연달아 매진시키며 성공적인 개최를 향한 청신호를 켰다.

주최사 (주)에이오디와 주관사 (주)사운드얼라이언스는 지난 28일 오후 1시 예스24티켓을 통해 오픈한 '서스테이너블 웨이브 페스티벌(Sustainable Wave Festival)'의 얼리버드 티켓이 예매 시작 하루 만에 전량 매진됐다고 29일 밝혔다.

이번 얼리버드 티켓의 조기 매진은 앞서 초고속 완판을 기록한 블라인드 티켓과 마찬가지로, 참여 아티스트 라인업이 일절 공개되지 않은 사전 예매 단계에서 달성한 성과라는 점에서 주목받고 있다. 라인업 없이 이뤄낸 연속 매진은 페스티벌이 구축한 브랜드 가치를 증명하는 한편, 국내 음악 공연 시장에서 '환경 보호'와 '지속가능성'이라는 확고한 비전이 대중의 깊은 공감을 이끌어내며 가시적인 수요로 이어질 수 있음을 입증했다.

오는 8월 29일과 30일 양일간 인천문학경기장에서 개최되는 이번 페스티벌은 'START WAVE — 작게 시작하는 큰 변화'라는 슬로건 아래 궁극적인 탄소 중립을 지향한다. 이를 실현하고자 탄소 배출량 측정 및 공개, 재생에너지 적극 활용, 일회용 플라스틱 사용 최소화, 대중교통 이용 권장 등 다각적인 친환경 운영 시스템을 가능한 영역부터 단계적으로 도입해 업계의 새로운 기준을 확립할 방침이다.

(주)에이오디 관계자는 "아직 아티스트 라인업이 베일에 싸여 있음에도 예상을 뛰어넘는 뜨거운 성원을 보내주셔서 진심으로 감사드린다"며 "블라인드와 얼리버드 티켓의 연속 매진은 지속가능 환경 페스티벌에 대한 국내 관객의 관심이 점차 고조되고 있음을 보여주는 긍정적인 신호인 만큼, 남은 일정도 철저하게 준비해 기대에 부응하는 완성도 높은 친환경 축제로 보답하겠다"고 전했다.

한편, 두 차례의 사전 티켓 예매를 성공적으로 마무리한 '서스테이너블 웨이브 페스티벌'은 향후 1차 아티스트 라인업 발표와 함께 일반 티켓 예매를 순차적으로 진행하며 8월 본 행사를 향한 열기를 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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