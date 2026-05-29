“시어머니, 고맙다고 눈물 흘리셨다고” 이정현, 전복 솥밥으로 효도했다

‘만능여신’ 이정현이 편찮으신 시아버지를 간병하느라 고생하는 시어머니를 위해 정성 가득한 전복 밥상을 차려내며 뭉클한 감동을 선사한다.

5월 29일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 배우 이정현이 제철 활전복을 활용해 몸에 좋고 맛도 좋은 초간단 전복 요리들을 선보인다.

이날 방송에서 이정현은 시어머니가 편찮으신 시아버지를 위해 서울과 진주를 오가며 간병 중이라는 안타까운 근황을 전한다. 이정현은 간병으로 힘든 시간을 보내고 있는 시어머니를 위해 평소에도 음식을 자주 챙겨 드리고 있다고 밝히며, “어머님이 정말 고맙다고 항상 얘기하신다. 남편에게 듣기로는 어머니가 고맙다고 눈물을 흘리셨다고 한다”라고 털어놓는다. 이어 “평소에 시부모님이 남편보다 나를 더 찾으신다. 내가 딸 같다”라며 시부모님의 남다른 며느리 사랑을 자랑해 훈훈함을 더한다.

시아버지를 간병하는 시어머니를 위해 이정현이 선택한 보양 식재료는 싱싱한 활전복이다. 이정현은 전복김치부터 전복 솥밥까지 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 간단한 레시피로 근사한 전복 메뉴들을 뚝딱 완성해 낸다.

특히 이정현은 시댁의 내림 레시피를 활용한 상상초월 전복 요리 하나를 추가로 공개해 눈길을 사로잡는다. 전복의 이색적인 변신에 스튜디오의 ‘편스토랑’ 식구들은 “전복으로 이걸 만든다고?”라며 놀라움을 금치 못했다는 후문이다.

이정현의 정성스러운 효부밥상을 본 스페셜 MC ‘말자 할매’ 김영희는 “남편분은 이정현 씨를 업고 다니셔야 할 것 같다”라며 감탄을 쏟아낸다. 이에 스튜디오에 이정현과 함께 출연한 남편 역시 쑥스러워하면서도 아내를 향한 진심 어린 속마음을 고백해 스튜디오를 핑크빛으로 물들인다.

항상 티격태격하면서도 사랑이 넘치는 이정현 부부의 일상과 시부모님을 향한 정성이 가득 담긴 전복 밥상은 오늘(29일) 금요일 ‘불금야구’ 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV ‘편스토랑’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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