비투비 육성재가 29일 서울 마포구 홍대 플래그십 스토어 그랜드 오픈 기념 행사에서 포즈를 취하고 있다.

이날 행사에는 아이브 이서, 비투비 육성재, 레드벨벳 웬디, 태국 배우 에미, 보니, 믹이 참석했다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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