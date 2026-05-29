레드씰, 6월 올리브영 세일서 ‘프로폴리스 민트 치약’ 온라인 단독 할인 진행

사진=레드씰

구강케어 전문 브랜드 ‘레드씰(Red Seal)’이 ‘6월 올리브영 세일(올영세일)’을 맞아 특별한 혜택을 선보인다고 29일 밝혔다.

레드씰은 오는 5월 31일부터 6월 6일까지 일주일간 진행되는 이번 올영세일 기간 동안 브랜드 대표 아이템 ‘프로폴리스 민트 치약(100g)’을 올리브영 온라인몰 단독으로 할인 판매할 예정이다.

브랜드에 따르면 이번 프로모션은 올리브영의 대표 할인 행사인 ‘올영세일’에 맞춰 높은 할인율을 적용했다. 평소 구강 건강 관리에 관심이 있는 소비자들이 보다 합리적인 가격으로 제품을 구매할 수 있도록 혜택을 제공한다는 계획이다.

‘레드씰 프로폴리스 민트 치약’은 임상시험을 통해 구취 제거 효과를 확인한 제품으로 프로폴리스 추출물을 함유해 잇몸 건강과 구강 내 유해균 증식 억제에 도움을 줄 수 있다고 브랜드 측은 설명했다.

또한 기존 프로폴리스 치약 특유의 강한 맛이나 향에 거부감을 느끼는 소비자들도 사용할 수 있도록 청량한 민트 향을 더했다. 회사에 따르면 양치 후 개운함이 오래 지속되는 사용감을 특징으로 하며 올리브영 구강케어 카테고리에서 소비자들의 관심을 받고 있는 제품이다.

이번 프로모션은 올리브영 공식 온라인몰 및 모바일 앱(App)을 통해서만 진행된다.

레드씰 관계자는 “고객들의 관심에 보답하고자 6월 올영세일 기간에 맞춰 온라인 프로모션을 기획하게 됐다”며 “점점 더워지는 날씨 속에서 구취 고민과 구강 관리에 신경 쓰는 많은 분들이 이번 올영세일을 통해 레드씰만의 상쾌함을 직접 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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