트레저, 6월 1일 오후 5시 '컴백 카운트다운 라이브' 나간다

트레저가 컴백을 1시간 앞두고 라이브로 전 세계 팬들과 만난다.

28일 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저는 오는 6월 1일 오후 5시 유튜브, 위버스, 틱톡 채널에서 'TREASURE COUNTDOWN LIVE : NEW WAV'를 진행한다. 팀의 2막을 시작할 이번 앨범을 직접 소개하며 팬들의 마음에 한 발짝 더 다가설 계획이다.

이번 라이브 방송은 트레저 메이커(팬덤명)와 함께 즐길 수 있는 다양한 코너로 꾸며진다. 앨범 언박싱, 제작 비하인드 등을 직접 이야기하는 것은 물론, 다채로운 게임을 진행하며 유쾌한 웃음을 선물한다.

여기에 더해 팬들과 실시간으로 소통하는 시간도 마련됐다. 앞서 24일까지 진행된 컴백 이벤트로 모인 질문과 응원의 메시지에 트레저가 직접 답변하며 팬들과 소통한다.

트레저의 미니 4집 [NEW WAV]는 오는 6월 1일 오후 6시에 발매된다. 데뷔 후 처음으로 힙합 장르로만 채워진 이번 앨범은 타이틀곡 'IF I'를 비롯해 'ZOOM ZOOM', '난리나 (NALLY-NA) (HYUNHAYO)', 'DANGER'까지 4개 트랙이 수록됐다.

한편 트레저는 컴백에 이어 6월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN SEOUL'을 개최한다. 이후 일본 오사카, 카나가와, 효고, 아이치, 후쿠이, 후쿠오카, 도쿄를 순회하는 총 8개 도시∙20회차의 팬 콘서트로 글로벌 팬과 교감한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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