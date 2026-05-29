이찬원, 이승협 신곡 듣고 “가사 정말 좋다” 감탄…김숙 반응은?

가수 이찬원이 방송을 통해 깜짝 선공개된 엔플라잉(N.Flying) 이승협의 신곡을 듣고 찬사를 보냈다.

오는 6월 1일(월) 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '톡파원 25시'에서는 영국 런더너 따라잡기, 중국 계림 효도 여행, 그리고 '세계 속 한국인 탐구생활' 하와이 편이 그려지는 가운데, '낭만 밴드' 엔플라잉의 리더 이승협이 게스트로 출연해 자리를 빛낸다.

이날 스튜디오에서는 이승협이 발매를 앞둔 신곡을 깜짝 공개해 출연진들의 이목을 집중시킨다. 이승협이 "새로운 노래가 내일 공개된다"고 밝히며 현장에서 신곡 '환절기'를 미리 들려주자, 이를 감상한 이찬원은 "가사가 정말 좋다"며 감탄을 쏟아내 눈길을 끈다.

함께 노래를 들은 김숙 역시 "제목이 '환절기'라 1년에 4번 역주행 가능하다"라는 유쾌한 평을 남겨 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 이어 이승협은 "평소 '톡파원 25시'를 즐겨 본다"고 고백하며 엔플라잉 멤버들과 함께 홍콩 딤섬 맛집을 찾았던 일화를 공개해 남다른 애정을 드러낸다.

이날 방송의 첫 번째 랜선 여행으로는 영국 현지인이 추천하는 '진짜 런더너' 코스가 베일을 벗는다. 영국 톡파원은 세계에서 가장 높고 긴 터널형 슬라이드인 '헬릭스 슬라이드'를 체험하기 위해 아르셀로미탈 오빗을 방문한다. 76m 높이에서 단 34초 만에 하강하는 아찔한 속도감에 이를 지켜보던 이찬원을 비롯한 출연자들도 입을 다물지 못했다는 후문이다.

이어 런던 타워브리지 아래 숨겨진 펍부터 도둑들이 몰래 들여온 재료로 칵테일을 만든다는 독특한 콘셉트의 비밀스러운 바까지, 런던의 숨겨진 명소들을 구석구석 탐방할 예정이다.

가수 이찬원의 감탄을 자아낸 엔플라잉의 신곡 스포일러와 영국 런더너의 생생한 일상을 담은 JTBC '톡파원 25시'는 오는 6월 1일(월) 저녁 8시 50분에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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