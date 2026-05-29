모델 야노 시호와 추사랑이 29일 서울 송파구 롯데 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 팝업 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이날 행사에는 아이브 장원영, 야노 시호, 추사랑, 형준, 정모, 올데이프로젝트 타잔, 황민현이 참석했다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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