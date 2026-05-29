맹승지, 개그우먼 은퇴 선언…“새로운 길 간다”

사진 = 맹승지 SNS 계정

개그우먼 겸 배우 맹승지가 개그우먼 활동을 정리하고 은퇴를 선언했다.

맹승지는 지난 28일 자신의 SNS를 통해 “개그우먼은 이제부터 은퇴!”라며 “공채되고 2년 동안 공개 코미디를 하고 신인상도 받고, MBC의 거의 모든 예능을 다하고 SBS 넘어가서도 너무 재미있게 개그우먼 생활을 했다”고 밝혔다.

이어 그는 “그후로 10년 넘게 공개 코미디를 안했고, 앞으로도 공개 코미디를 할 생각이 없어서 개그우먼으로 불려지는 게 어색할 때가 있다”며 “그냥 은퇴를 해야겠다. 사실 개그우먼으로 방송을 나가면, 웃기려고 무리수 두고 그러는 게 적응이 잘 안된다”고 설명했다.

다만 활동 중단이 전면적인 은퇴를 의미하는 것은 아니다. 맹승지는 “배우, 방송, 제작 등등 하던 일은 이어갈거고 할 수 있는 선에서 조흔 에너지 많이 주려고 노력하면서 살 것”이라고 전했다.

그는 “이렇게 말하니까 너무 시원하다”며 솔직한 소회를 남겼다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔해 MBC ‘무한도전’ 여름 예능캠프 특집, MBC ‘코미디의 길’, SBS ‘웃음을 찾는 사람들’ 등 다양한 공개 코미디 프로그램에서 활약하며 이름을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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