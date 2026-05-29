정세진, ‘마포복고복고’ DJ 맹활약…스타들과 진솔한 음악 토크 눈길

트로트 가수 정세진이 라디오 DJ로 맹활약하고 있다.

정세진은 마포FM(마포공동체라디오)에서 방송 중인 ‘마포복고복고’를 통해 매주 수요일 낮 12시부터 오후 2시까지 유튜브 생방송으로 청취자들을 만나는 중이다. 마포와 서대문 지역을 청취권역으로 하는 해당 프로그램은 복고 감성을 현대적으로 풀어내며 지역 청취자들의 호응을 얻고 있다.

정세진과 오랜 인연을 이어온 다양한 분야의 스타 게스트들이 눈길을 끈다. 최근에는 건강 관리로 화제를 모은 코미디언 이용식이 출연해 특유의 입담을 선보였으며 코미디언 김현영과 북한 귀순 트로트 가수 김혜영 역시 게스트로 참여해 방송에 활력을 더했다.

또한 신인 시절부터 이어온 음악적 인연과 자신의 이야기를 진솔하게 풀어내며 공감형 방송을 이끌고 있다. iNET ‘반반쇼’를 통해 인연을 맺은 록밴드 부활의 보컬 김재희가 게스트로 출연했을 때는 부활에 대한 남다른 팬심도 드러냈다.

정세진은 “방송에 함께해준 선배와 후배들에게 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 다양한 게스트들과 함께 진솔하고 따뜻한 방송을 만들어가겠다”고 소감을 전했다. 이어 “복고 감성을 담은 음악과 이야기로 많은 분들에게 웃음과 감동, 공감을 전할 수 있는 프로그램이 되도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

최근 K-트롯의 해외 진출 가능성도 검토 중이다. 베트남과 일본 등 해외 활동 제안을 받고 논의 중인 것으로 알려졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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