“지방정부 탄소중립 실천 촉구”…지선 앞두고 국회서 기후위기 대응 목소리

안태준의원실은 지난 28일 국회의원회관에서 탄소중립과 AX 시대를 주제로 라운드테이블을 개최했다. 사진=안태준의원실



6·3 지방선거를 앞두고 지방정부가 지역 현장에서 탄소중립 과제를 실현해야 한다고 촉구하는 목소리가 국회에서 나왔다.

29일 안태준의원실은 기후대응센터와 함께 전날 국회의원회관에서 ‘탄소중립과 AX 시대’를 주제로 라운드테이블을 개최했다고 밝혔다. 민선9기 지방정부의 4년이 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)기간과 같아 기후위기 대응의 골든타임이라는 것을 알리기 위해 열렸다.



이날 자리는 “탄소중립도시를 위한 6·3 지방선거 후보자들에게 바란다”는 기후대응센터의 성명서 발표로 시작했다. 성명서에는 6·3 지방선거 후보자들에게 바라는 5가지 요구안이 담겼다. ▲지방정부 탄소중립 기본계획 재수립 ▲기후시민의회 구성과 기후 거버넌스 제도화 ▲온실가스감축인지 예산 반영 ▲결과보고서 공개와 다음 해 목표·예산 환류 등이다.

‘AX 시대, 무엇을 전환할 것인가’를 주제로 진행된 특강은 포스트에이아이의 최규문 교육센터장이 나섰다. 최 센터장은 ‘AI는 생활이다’, ‘AI는 무엇을 어떻게 공부할까’의 저자로 생활 AI와 조직 전환, 생성형 AI 활용을 중심으로 AX 시대의 지역사회 전환 방향에 대한 인사이트를 제공했다.

기후대응센터는 에너지전환위원회와 AI기술위원회, 자원순환위원회, 미래청년위원회, 탄소중립스포츠위원회 등이 있으며 마라토너 황영조가 고문으로 활동하고 있다.

라운드테이블을 통해 기후대응센터는 지방선거 이후 지역 단위 탄소중립 실행체계를 본격화한다는 계획이다. 특히 지방정부의 탄소중립 기본계획이 행정문서에 머물지 않도록 시민이 참여하는 기후 거버넌스, 온실가스감축인지 예산, 결과보고서 공개, 지역센터 네트워크를 연결해 나갈 방침이다. 이를 위해 지난해 목포센터 설립을 위해 목포MBC 협약을 진행했고, 이번에는 경기도 고양센터 설립을 위한 고양시 재미있는느티나무 온가족도서관 이승희 관장과의 협약식을 가졌다.

안태준 의원실 측은 “국토·도시·교통 정책은 탄소중립 실현의 핵심 현장”이라며 “지방정부의 탄소중립계획은 지역균형발전과 생활 인프라 전환, 기후재난 대응을 함께 다뤄야 한다. 이번 라운드테이블이 지방정부와 시민사회가 함께 실행 가능한 전환 과제를 논의하는 계기를 됐다”고 밝혔다.

기후대응센터 관계자는 “6·3 지방선거는 지역의 미래를 선택하는 선거”라며 “후보자들의 기후공약을 면밀히 검토하고, 당선 이후에도 센터는 지방센터와 함께 지방정부의 탄소중립 실천 과정을 지속적으로 점검해 나가겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]