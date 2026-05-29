BMW코리아, ‘BMW 엑설런스 라운지 2026’ 성료

BMW코리아는 지난 21일부터 27일까지 서울 강남구 프로젝트 스페이스 라인에서 진행한 ‘BMW 엑설런스 라운지 2026’을 마무리했다고 밝혔다.

올해 8회째를 맞은 BMW 엑설런스 라운지는 BMW 엑설런스 클럽 회원과 럭셔리 클래스 모델 출고 대기 고객, 잠재 고객을 대상으로 한 프라이빗 고객 행사다.

이번 행사는 ‘Progression’을 주제로 열렸다. BMW코리아는 자동차 전시와 시승, 예술 전시, 음악, 강연, 미식 프로그램 등을 통해 브랜드가 지향하는 럭셔리 경험을 전달했다. 행사 기간 약 1000명의 고객이 참석했다.

현장에는 순수전기 세단 i7과 M850i xDrive 그란 쿠페 등 BMW 럭셔리 클래스 모델이 전시됐다. 차량 도슨트 프로그램과 시승 프로그램도 함께 운영됐다. 전 세계 70대 한정 생산 모델인 ‘2026 BMW 콘셉트 스피드탑’도 공개됐다.

전문가 강연 프로그램도 진행됐다. 송길영 작가, 김지윤 정치학 박사, 김문정 음악감독, 조승연 작가, 이세돌 전 프로바둑 기사, 김경일 아주대 교수, 장동선 뇌과학자 등이 참여해 럭셔리, 인공지능, 예술, 심리 등을 주제로 강연했다.

행사장에는 한국 현대미술 작가 이강소의 작품도 전시됐다. BMW코리아는 이강소 작가와 협업을 이어가며, 올 하반기 프리즈 서울 2026에서 공동 제작 작품을 공개할 예정이다.

BMW코리아는 7시리즈, i7, 8시리즈, X7, XM 레이블 등을 ‘BMW 럭셔리 클래스’로 운영하고 있다. 해당 모델 구매 고객에게는 BMW 엑설런스 클럽을 통해 차량 관리 서비스와 문화·라이프스타일 프로그램 등이 제공된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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