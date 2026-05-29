가수 황민현이 29일 서울 송파구 롯데 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션 브랜드 팝업 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이날 행사에는 아이브 장원영, 야노 시호, 추사랑, 형준, 정모, 올데이프로젝트 타잔, 황민현이 참석했다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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