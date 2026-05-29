비 오는 제주, 낭만 여행 어때요… 롯데호텔 제주 ‘비멍·우중런’ 패키지

비 오는 제주의 낭만을 즐길 수 있는 호텔 패키지가 나온다.

롯데호텔 제주는 장마철을 앞두고 비 내리는 제주를 색다르게 즐길 수 있는 ‘비멍 테라스 앤 러닝’ 패키지를 선보인다고 밝혔다.

이번 패키지는 2박 이상 투숙 전용 상품으로, 날씨 변화가 잦은 제주 여름 여행객을 위해 ‘휴식형’과 ‘러닝형’ 두 가지 타입으로 구성됐다.

휴식형 패키지는 객실 테라스에서 빗소리를 들으며 제주의 여름밤을 보내는 데 초점을 맞췄다. 객실 안에서 즐길 수 있는 인룸다이닝 1회가 제공되며, 과일·치즈 플래터와 와인 또는 주안상 세트 중 하나를 선택할 수 있다. 맥주와 스낵으로 구성된 미니바 1회도 포함된다.

휴식형 패키지에 제공되는 주안상.

러닝형 패키지는 제주의 여름비를 맞으며 달리는 ‘우중런’ 경험을 담았다. 락피쉬 판초 우의 1개, 락피쉬 휴대용 우산 1개, 나이키 러닝 벨트 1개, 나이키 양말 1켤레로 구성된 러닝 용품 1세트가 제공된다.

공통 특전도 마련했다. 투숙객에게는 라세느 2인 조식과 사우나 2인 이용권이 박당 제공된다. 신발 건조 및 살균 서비스, 롯데호텔 제주 엽서 1세트도 포함된다. 패키지 예약 기간은 7월 31일까지이며, 투숙 기간은 6월 1일부터 8월 1일까지다.

장마철 실내 관광을 선호하는 고객을 위한 제휴 할인 혜택도 준비했다. 투숙객 인증 시 세계적인 건축가 안도 다다오가 설계한 본태박물관 입장권과 포도뮤지엄 ‘우리 이토록 작은 존재들’ 전시 관람권을 30% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 제주맥주 양조장 도슨트 투어는 20% 할인 혜택을 제공한다.

롯데호텔 제주 마케팅 관계자는 “장마철에도 제주만의 매력을 즐길 수 있도록 이번 패키지를 기획했다”며 “객실에서 빗소리를 들으며 쉬거나 우중런을 통해 여름 제주의 색다른 분위기를 경험하길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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