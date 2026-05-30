트웬티케이, 배우 채수빈과 함께 캐비어 라인 마케팅 강화

사진=트웬티케이

디알코스메틱의 스킨케어 브랜드 트웬티케이가 배우 채수빈을 브랜드 모델로 선정하고 캐비어 글로우 라인을 중심으로 한 마케팅 활동을 확대한다고 29일 밝혔다.

채수빈의 맑고 건강한 이미지와 자연스러운 분위기가 브랜드가 추구하는 스킨케어 방향성과 잘 부합한다고 브랜드 측은 설명했다. 이를 바탕으로 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.

브랜드에 따르면 트웬티케이는 피부 본연의 컨디션과 윤기를 강조하는 브랜드로 캐비어 성분 기반의 프리미엄 스킨케어 제품군을 운영하고 있다. 캐비어 글로우 미스트와 크림, 아이크림 등을 중심으로 라인업이 구성돼 있다.

사진=트웬티케이

트웬티케이는 이번 모델 발탁을 통해 브랜드 정체성을 보다 명확하게 전달하겠다는 계획이다. 특히 캐비어 글로우 라인을 중심으로 브랜드가 추구하는 자연스러운 피부 표현을 강조할 예정이다.

또한 온라인몰과 주요 판매 채널 중심의 캠페인 운영도 함께 확대한다고 전했다. 채수빈과 함께한 디지털 콘텐츠와 브랜드 화보 등을 통해 소비자 접점을 강화한다는 계획이다.

트웬티케이 관계자는 “채수빈 배우 특유의 깨끗하고 부드러운 이미지가 브랜드 방향성과 자연스럽게 어우러진다고 판단했다”며 “앞으로 다양한 브랜드 콘텐츠를 선보일 예정”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]