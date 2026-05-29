전소미, 아이오아이 ‘갑자기’ 막방…“평생 기억할 거야” 울컥

사진 = 전소미 SNS 계정

그룹 아이오아이(I.O.I) 멤버 전소미가 신곡 ‘갑자기’ 활동을 마무리하며 아쉬운 마음을 전했다.

전소미는 28일 자신의 SNS에 “오늘 ‘갑자기’ 찐 막방. ‘갑자기’ 사랑해줘서 사랑해요”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 아이오아이 멤버들이 음악방송 활동을 마친 뒤 대기실에서 함께 촬영한 단체 셀카가 담겼다. 멤버들은 무대 의상을 입은 채 다양한 표정과 포즈로 마지막 활동의 순간을 기록했다.

전소미는 이와 함께 “사랑해요”라는 말을 반복하며 “평생 기억할 거야”라고 덧붙여 아이오아이 활동에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

한편 아이오아이는 지난 19일 약 10년 만에 완전체 신곡 ‘갑자기’를 발표했다. 해당 곡은 공개 이후 음원 차트 상위권을 유지하며 꾸준한 반응을 얻고 있으며, 음악방송에서도 1위 후보에 오르는 등 변함없는 인기를 입증하고 있다.

또한 아이오아이는 오는 29일부터 31일까지 서울 잠실실내체육관에서 ‘2026 아이오아이 콘서트 투어 : LOOP(루프)’의 포문을 연다. 이후 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시로 투어를 이어가며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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