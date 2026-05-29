알파드라이브원 ‘OMG!’, ‘엠카’서 첫 선… 흥행 시동

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 신곡 ‘오엠지!(OMG!)’로 흥행 질주에 시동을 걸었다.

알파드라이브원은 지난 26일 프롤로그 싱글 ‘노 스쿨 투모로우(No School Tomorrow)’의 타이틀곡 ‘오엠지!(OMG!)’로 컴백한 직후 국내외 주요 음원 차트 상위권에 직행했다.

일본 음원시장에서도 두각을 나타내고 있다. ‘노 스쿨 투모로우’는 현지 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 1위를 차지했다. 이와 함께 모라(mora) 종합 앨범 데일리 랭킹 1위, 해외 팝송 앨범 리얼타임 랭킹까지 연이어 1위에 올랐다.

타이틀곡 ‘오엠지!’ 역시 많은 사랑을 받고 있다. 라인뮤직 ‘BGM & Melody 톱100’ 차트 1위를 비롯해 ‘뉴 송 톱100(New Song Top100)’과 ‘송 톱100(Song Top100)’ 실시간 차트에서 나란히 2위에 안착하며 K-팝 그룹 중 가장 높은 순위를 달성하는 저력을 과시했다.

‘오엠지!’로 일본 아이튠즈 ‘K-POP 톱 송’과 ‘톱 송’ 차트 1위와 더불어 오리콘 디지털 싱글 데일리 차트(26일 기준) 2위라는 값진 성과까지 더해지며 알파드라이브원의 막강한 현지 인기를 다시 한번 실감케 했다.

지난 28일에는 엠넷 음악방송 ‘엠카운트다운’을 시작으로 본격적인 컴백 활동에 돌입했다. 이날 알파드라이브원은 타이틀곡 ‘오엠지!’ 무대를 음악방송 최초로 공개했다. 특유의 청량하고 자유분방한 에너지로 무대에 오른 알파드라이브원은 재치 넘치는 제스처와 낭만 감성을 발산하며 시선을 모았다.

‘노 스쿨 투모로우’는 갑작스러운 휴교로 얻게 된 선물 같은 하루를 배경으로, 일탈이 주는 해방감과 청춘의 설렘을 담은 앨범이다. ‘오엠지!’는 예측할 수 없는 날씨처럼 변화무쌍한 소년들의 마음과 고조되는 감정을 노래한다. 컴백과 동시에 공개된 ‘오엠지!’ 뮤직비디오는 공개 직후부터 가파른 조회수 상승세를 보여주고 있다. 이틀 만에 누적 조회수 약 2000만회를 목전에 두고 있으며 최근 24시간 동안 가장 많이 본 뮤직비디오 1위(28일 오전 6시 기준)에 등극했다.

다음달 팬 콘서트 투어 ‘스타로드(2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD])’를 개최하는 알파드라이브원은 오는 8월 미니 2집 발매까지 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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