CJ ENM-주영한국문화원, 런던서 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 특별 상영회

CJ ENM이 주영한국문화원(KCCUK)과 손잡고 영국 런던에서 티빙 오리지널 시리즈 <취사병 전설이 되다>의 특별 상영회를 성공적으로 개최하며 유럽 시장 내 K-콘텐츠의 굳건한 영향력을 증명했다.

CJ ENM은 지난 28일(현지 시간) 영국 런던에서 개최된 드라마 <취사병 전설이 되다>(극본 최룡, 연출 조남형, 기획 스튜디오드래곤, 제작 스튜디오드래곤·스튜디오N, 제공 티빙)의 특별 상영회가 유럽 현지 미디어 및 콘텐츠 업계 주요 관계자, 글로벌 팬들의 뜨거운 성원 속에 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 행사는 두 기관이 런던에서 처음으로 협업해 선보인 공식 행사다. 현지 관객들의 폭발적인 관심 속에 사전 신청 인원이 예상 규모의 4배를 초과함에 따라 주최 측이 참석 가능 인원을 긴급 확대하는 등 개막 전부터 높은 화제성을 입증했다.

이날 상영 직후 이어진 Q&A 토크 세션에서는 작품의 독창적인 제작 비하인드와 신선한 연출 방식에 대한 심도 있는 질문이 쏟아졌다. 현지 관객들은 한국 군대라는 특수한 문화적 배경과 드라마 속에 등장하는 한국 음식 및 식문화에 높은 관심을 보였다. 특히 작품 속 취사병 문화와 군대 내 식사 장면, 한국적인 음식 표현 등이 신선했으며, 드라마를 통해 한국 사회와 일상문화를 자연스럽게 접할 수 있었다는 호평이 이어졌다.

대담을 이끈 민다현 CJ ENM 유럽 콘텐츠 세일즈 총괄은 한국 웹툰 기반 IP의 글로벌 확장 가능성과 최근 글로벌 콘텐츠 시장의 변화를 짚었다. 아울러 글로벌 시장 내에서 한국적 배경과 정서에 대한 수용도가 급격히 확대되고 있다는 점을 강조했으며, 국내 OTT 오리지널 콘텐츠가 글로벌 플랫폼 파트너십을 통해 해외 시청자 접점을 넓혀가는 흐름을 주요 화두로 다뤄 관객들과 열띤 대화를 이어갔다.

현장에서 진행된 '한국 음식 테마 리셉션' 역시 큰 호응을 얻었다. 관객들은 드라마 속 메뉴에서 영감을 받은 다과를 즐기며 한국 식문화를 직접 체험했다. 이와 함께 글로벌 스트리밍 플랫폼 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)의 무료 구독권을 비롯한 다양한 혜택이 제공되어, 상영회에서 1화를 관람한 현지 팬들이 곧바로 전체 시리즈를 이어볼 수 있도록 지원해 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

이번 행사는 K-콘텐츠의 글로벌 영향력이 아시아와 북미를 넘어 영국 등 유럽 시장에서도 깊은 공감대를 형성하고 있음을 다시 한번 입증했다. CJ ENM의 프리미엄 콘텐츠 역량과 주영한국문화원의 탄탄한 현지 네트워크가 시너지를 발휘하며 향후 유럽 내 K-콘텐츠 프로모션의 성공적인 선례를 남겼다는 평가를 받는다.

박효건 주영한국문화원장은 “웹툰 기반의 K-드라마가 글로벌 시장에서 다양한 방식으로 확장되고 있는 가운데, 이번 행사는 콘텐츠를 매개로 한국의 생활문화와 정서를 영국 현지 관객들과 자연스럽게 공유할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”라며 “앞으로도 문화원은 다양한 행사를 통해 한국 콘텐츠의 문화적 가치와 확장 가능성을 지속적으로 소개해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

민다현 CJ ENM 유럽 콘텐츠 세일즈 총괄은 “런던 현지 관객들이 <취사병 전설이 되다>에 몰입하는 모습을 보며 우리 스토리텔링이 가진 보편적인 힘을 다시 한번 확신했다”라며 “이번 행사를 시작으로 영국을 비롯한 유럽 시장에 더욱 다양하고 완성도 높은 웰메이드 K-콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 포부를 전했다.

한편, 스튜디오드래곤이 제작한 티빙 오리지널 <취사병 전설이 되다>는 배우 박지훈과 윤경호가 주연을 맡아 열연을 펼쳤다. 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 군 입대 후 의문의 요리 퀘스트를 수행하며 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 주인공이 요리 실력을 통해 부대 내 숨겨진 문제들을 해결해 나가는 통쾌한 서사로 큰 사랑을 받고 있다. 현재 글로벌 스트리밍 플랫폼 라쿠텐 비키를 포함해 일본 디즈니플러스 내 '티빙 컬렉션', 그리고 아시아·태평양 지역 17개국 HBO Max를 통해 글로벌 관객들과 만나고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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